Oliver Glasner trug es mit Fassung. Seinen letzten Arbeitstag in Diensten der Eintracht hatte er sich anders vorgestellt, doch er war ein fairer Verlierer und erkannte die Leistung des Siegers an, der ihm und seiner Mannschaft das Happy End verdorben hatte. Auch wenn er ein trauriges Bild abgab, wie er mit hängenden Schultern dasaß auf dem Podium in den Katakomben des Olympiastadions, so wählte er Worte, aus denen anderes als Enttäuschung sprach: „Wir haben die Massen, die Fans und die Stadt begeistert. Das ist das, was dich antreibt“, sagte der Trainer, „heute ist deshalb keine Zeit für Trübsal.“ Er werde daher „die nächsten zwei Tage richtig die Sau rauslassen“, fügte er nach dem 97. und letzten Pflichtspiel mit den Hessen an: „Wir feiern nicht die Niederlage, sondern zwei erfolgreiche Jahre.“

Marc Heinrich Sportredakteur.



Mit dem 0:2 im Pokalfinale gegen RB Leipzig schloss sich für ihn das Kapitel Eintracht Frankfurt. Wie Anfang Mai verkündet, trennen sich nun die Wege des Österreichers und des Klubs, der unter seiner Regie im Mai 2022 Europa-League-Sieger geworden war und für den in der Hauptstadt nicht viel zum nächsten Triumph gefehlt hat; als Nachfolger steht Dino Toppmöller bereit, mit der Bekanntgabe seines Engagements wird in dieser Woche gerechnet.