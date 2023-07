Bei der Eintracht ist es schön, in der Champions League ist es schöner: Lindström darf gehen. Doch fix ist ein Wechsel nach England noch nicht. Sportvorstand Krösche will 35 Millionen.

Die Achse steht. Kevin Trapp, Robin Koch, Ellyes Skhiri und Mario Götze werden definitiv in der kommenden Saison für die Eintracht am Ball sein. Doch was ist mit Jesper Lindström? Zwei Jahre lang ist der Däne ein verlässliches Scharnier im Eintracht-Gebilde gewesen. Sehr wahrscheinlich werden sich die Wege nun trennen. Der angriffslustige Offensivspieler steht in den Notizblöcken finanzkräftiger Vereine. Lindström, 23 Jahre alt, ist auf dem Absprung. Doch fix ist ein Wechsel nach England oder Italien, vielleicht auch zum Ligarivalen Leipzig, noch nicht. „Meine Agenten kümmern sich darum“, sagt er.

Lindström ist einer der Gewinner der rasanten Eintracht-Entwicklung. Beim Coup in der Europa League war er ebenso ein verlässlicher wie wertvoller Baustein wie auch bei dem Frankfurter Vergnügen, Königsklassenluft zu schnuppern. Spiele in der Champions League haben Lindström besonders gut gefallen. Flair, Fans, Fluidum – alles hat ihm große Freude bereitet. Deshalb ist es aus seiner Sicht nur allzu verständlich, wenn er sagt: „Ich habe gesagt, dass ich dort spielen will, wo es Spaß macht. Und ich denke, es macht Spaß, Champions League zu spielen.“

Newcastle, das sich in der zurückliegenden Premier-League-Saison als Tabellenvierter das Ticket für die Königsklasse gesichert hat, ist beim Millionenspiel der Großen dabei. Juventus Turin, das gleichfalls die Fühler nach Lindström ausgestreckt hat, nicht. Italiens Rekordmeister hat den Ligabetrieb nur auf Platz sieben abgeschlossen und kann sich die Champions-League-Spiele lediglich am Fernseher anschauen. Lindström, vertraglich noch bis Mitte 2026 an die Eintracht gebunden, hat eine klare Meinung, wie es für ihn laufen soll. „Es wäre lächerlich, die phantastische Eintracht zu verlassen, um woanders auf der Bank zu sitzen.“

Als Stammspieler international dabei zu sein – das ist es, was den Wirbelwind von der rechten Flanke antreibt. Dass er sich Zeit seines Wirkens bei der Eintracht in Frankfurt wohl fühlt, hat er immer wieder betont. „Es gefällt mir hier ausgesprochen gut“, sagt er. „Und meiner Freundin und meinem Hund auch.“ Lindström schätzt die Internationalität und Liberalität der Stadt – und dass es lediglich eineinhalb Stunden dauert, um nach Kopenhagen zu fliegen. „Ich bin ein Familienmensch“, sagt er. Wann immer es der Spielplan und der Trainingsbetrieb möglich machen, fliegt er in seine dänische Heimat.

„Im Fußball darfst Du nicht zurückschauen“

Seit Montag mischt er wieder voll mit bei der Eintracht. Der Urlaub ist Geschichte, die Gegenwart heißt sommerliche Vorbereitung. Lindström ist einer, der mit viel Freude und großem Engagement seiner spielerischen Arbeit nachgeht. Schon am Mittwoch hatte er im Übungsbetrieb nach Herzenslust aus allen Lagen Maß genommen und sich darüber gefreut, „dass es sich gut anfühlt, wieder hier zu sein. Ich freue mich einfach darauf, wieder zu spielen – schön, dass das Match schon in ein paar Tagen stattfindet“, sagte Lindström im Anschluss an das Training – in freudiger Erwartung auf das Duell mit der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Anpfiff des dritten Testspiels der Vorbereitung gegen den Regionalligaverein ist am Samstag um 15.30 Uhr. Auch am Donnerstag, als Medienvertreter beim Training zuschauen konnten, gehörte der ehrgeizige Lindström zu den Eifrigsten.

Ihm gefällt es ganz besonders, dass er in der zurückliegenden Saison mit Randal Kolo Muani einen Stürmer der Extraklasse an seiner Seite hatte, von dessen Wirken er profitiert. „Kolo ist schnell und stark. Er macht mich besser“, sagt Lindström. Die Frucht dessen sind sieben Tore in 27 Erstliga-Einsätzen sowie jeweils ein Treffer in der Champions League sowie im DFB-Pokal. Gute Werte, denen Lindström aber keine allzu große Bedeutung beimisst. „Im Fußball darfst Du nicht zurückschauen, denn es geht immer weiter.“ Vielleicht für ihn in Frankfurt. Sehr wahrscheinlich aber woanders und mutmaßlich bei einem Königsklassenklub. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche ist gewillt, Lindström gegen Zahlung einer Transferentschädigung von zumindest 35 Millionen Euro gehen zu lassen.