Eintracht-Fans in Marseille : Ausschreitungen und Hitlergruß

Rund um das Champions-League-Spiel der Frankfurter Eintracht bei Olympique Marseille ist es am Dienstagabend zu Scharmützeln und Ausschreitungen gekommen. Schon zwei Stunden vor dem Anpfiff, noch bevor sich die Tore zum Stade Vélodrome geöffnet hatten, wurde reichlich gezündelt. Kanonenschläge sorgten für laute Knalle rund um die Arena, die gut 66.000 Zuschauern Platz bietet. Auch Bengalos brannten immer wieder; zudem flogen auch Feuerwerkskörper in den Himmel.

Es war eine insgesamt hitzige Atmosphäre, und es war kein Wunder, dass die Polizei ihre Einsatzkräfte am Spieltag auf gut 1000 Beamte in der französischen Mittelmeer-Metropole erhöht hatte. 3300 Anhänger der Eintracht hatten ein Ticket für die zweite Königsklassenpartie der Frankfurter erhalten.

Nach dem Einlass ins Stadion kam es zu Provokationen zwischen Heimzuschauern und Anhängern im Gästeblock. Sogenannte Fans beider Lager schossen noch unmittelbar vor dem Anpfiff Pyrotechnik in die jeweils anderen Blöcke, die Polizei positionierte sich daraufhin im Frankfurter Bereich.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf die Präfektur, dass einige deutsche Anhänger auf der Tribüne den Hitlergruß gezeigt haben. Schon am Montagabend waren acht Personen nach einer Schlägerei in der Innenstadt festgenommen worden, darunter ein Deutscher, wie die örtliche Polizei mitteilte. Am Dienstag kamen sechs weitere Festnahmen dazu. Der Frankfurter Anhang hatte sich auf strikte Einschränkungen einstellen müssen, für einige Bereiche innerhalb von Marseille hatten die Behörden Aufenthaltsverbote ausgesprochen.

Weil in der zurückliegenden Saison im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United Frankfurter Anhänger am 5. Mai nach Spielschluss auf das Feld gestürmt waren, um gemeinsam mit den ins Finale eingezogenen Spielern zu feiern, hatte die Europäische Fußball-Union (Uefa) die Eintracht mit einer Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro sowie ein Geisterspiel auf Bewährung für zwei Jahre belegt.

Im dritten Gruppenspiel der diesjährigen Champions-League-Kampagne spielt der Europa-League-Sieger Eintracht am 4. Oktober (21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Dazn) zu Hause gegen Tottenham Hotspur.