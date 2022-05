Hrvoje Smolcic kommt : Abwehrkraft für Eintracht Frankfurt

Mit der Nachricht, die am Dienstagmorgen von der Eintracht veröffentlicht wurde, bestätigte der Klub ein seit Monaten offenes Geheimnis: Hrvoje Smolcic ist der nächste Zugang, der das Fußballteam für die kommende Saison verstärken soll.

Der 21 Jahre alte Kroate trug zuletzt das Trikot des Vereins HNK Rijeka, in dem er ungeachtet seiner relativen Jugend bereits zu den prägenden Typen der Mannschaft zählte und sie als Kapitän in der 1. HNL, Kroatiens höchster Spielklasse, aufs Feld führte. Smolcics bevorzugtes Einsatzgebiet ist die Innenverteidigung – ein Mannschaftsteil, in dem die Eintracht nun vorerst üppig besetzt ist.

Einigung schon im Winter

Bei Partien mit der U21-Auswahl seines Heimatlandes wurde Smolcic zudem auf dem linken Flügel aufgeboten, eine Position, auf der Filip Kostic gesetzt ist. Geht es nach der Eintracht, verlängert der international umworbene Serbe alsbald seinen Vertrag. Doch für den Fall, dass ein unmoralisches Angebot hereinkommen sollte und Kostics Abgang ein Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit am 30. Juni 2023 mit viel Geld kompensiert werden würde, wappnet sich die Eintracht mit neuem Personal.

Neben Smolcic engagierte sie bereits Faride Alidou vom HSV, der (bislang allerdings nur in der zweiten Liga) sein Talent auf der Außenbahn andeutete. Zudem kommen mit Innenverteidiger Jérôme Onguéné (aus Salzburg) und Stürmer Randal Kolo Muani (FC Nantes) zwei Profis, die aufgrund ihrer Statur dem Team zu mehr physischer Stärke verhelfen sollen. Smolcic ist 1,85 Meter groß und 80 Kilo schwer; mit ihm war sich die Eintracht im Winter handelseinig geworden, wie früh aus dem Vereinsumfeld in Rijeka zu hören war.

Krösche „stolz“

Für Markus Krösche handelt es sich bei dem Youngster um einen Allrounder mit großem Potenzial: „Wir sind stolz, dass wir einen hochveranlagten Verteidiger wie Hrvoje Smolcic von unserem Weg überzeugen konnten“, kommentierte der Sportvorstand der Eintracht den Deal. „Mit ihm wissen wir ab Sommer nicht nur einen zweikampf-, sondern auch technisch starken Akteur in unseren Reihen, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist.“

Über die Höhe der Ablösesumme wurde in der Bekanntmachung nichts mitgeteilt; wobei wiederum von Quellen in Kroatien Summen als Transferentschädigung genannt werden, die sich ähnlich wie bei dem am Wochenende fix angeheuerten Kristijan Jakic in der Größenordnung zwischen zwei und drei Millionen Euro bewegen. Smolcics Arbeitspapier ist bis Mitte 2027 datiert.

Und Krösche betonte, dass die Eintracht wie früher auch bei Tuta und Evan Ndicka, die heute unangefochtene Größen sind, Geduld mitbringen wird. Smolcic soll bei seiner ersten Auslandsstation mit Augenmaß an die Aufgaben herangeführt werden. „Er erhält bei uns alle Zeit und Unterstützung zur Integration“, sagte Krösche. Am Montag, den 27. Juni, geht die Vorbereitung für Smolcic mit den künftigen Kollegen los.