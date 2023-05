Aktualisiert am

Wieder nicht gewonnen – und nun auch noch die Nerven verloren. Bei der 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim hat vor allem Oliver Glasner ein schlechtes Bild abgegeben. Erst sah der Eintracht-Trainer, der einen Ball auf das Feld geschossen hatte („Es war mein stiller Protest gegen die Leistung des Schiedsrichters“), wegen dieser Unbeherrschtheit Rot. Dann ließ er es in der Pressekonferenz an der nötigen Contenance missen, als ihm eine harmlose Frage gestellt wurde und der Österreicher den Journalisten anschrie.

Am Tag danach bezog Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann Stellung zu dem Vorfall. Es sei „spürbar“, dass Glasner „enttäuscht“ sei. Dies könne er verstehen, sagte Hellmann am Sonntag bei „Bild“ im TV. „Was ich aber auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man quasi diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der dort seine Arbeit macht und seine Frage auf eine sehr ruhige Art und Weise stellt ohne einen zynischen Unterton.“

Glasner hatte nach dem zehnten sieglosen Bundesligaspiel in Folge verbal einen Reporter attackiert, der gefragt hatte, ob das Team die tabellarische Konstellation nicht realisiert habe. „Hört mir auf mit diesem Müll. Ich weiß, was die Jungs leisten“, brüllte der aufgeregte Glasner dem langjährigen Eintracht-Berichterstatter unter anderem entgegen.

„Ich kann da ehrlicherweise nicht viel Positives dran erkennen“, sagte Hellmann. „Wenn Oliver Glasner darüber noch mal nachdenkt, weiß er, dass das weder gut noch richtig war, so zu reagieren.“ Glasner hatte sich noch am Samstagabend für seine Entgleisung entschuldigt.