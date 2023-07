Heute vor einem Jahr in Frankfurt: Jens Petter Hauge hat sich bei der Eintracht in der Sommervorbereitung weiter ins Abseits manövriert. Mit meist schwachen Leistungen im Training und in den Testspielen. Der ziemlich kraftlos auftretende Offensivspieler aus Norwegen lässt im zweiten Anlauf Vieles vermissen: Einsatzbereitschaft und Durchsetzungsvermögen, den absoluten Willen, mehr bewegen zu wollen. Hauge hätte nach einer persönlich wenig überzeugenden ersten Spielzeit durchstarten müssen, um seinem ursprünglichen Marktwert – mit rund zehn Millionen Euro Ablösesumme von der AC Mailand war er 2021 der Frankfurter Rekordtransfer – endlich gerecht zu werden. Die Quittung für seinen Müßiggang bekam er vom damaligen Trainer Oliver Glasner.

In den Trainingsspielen war Hauge außen vor und musste stattdessen mit anderen Profis aus der letzten Reihe Flanken und Torschüsse üben: Ein klares Zeichen. Als Ausweg für seine Aussichtslosigkeit am Main verlieh ihn die Eintracht für eine Saison nach Gent. Schon zweimal hatten die Frankfurter mit ihren Auslandsgeschäften auf Zeit in Belgien gute Erfahrungen gemacht: Spielmacher Daichi Kamada und Abwehrspieler Tuta kehrten gestärkt zu ihrem Hauptarbeitgeber zurück. Sportlich hatte sich beider Umweg für alle Seiten gelohnt.

Der Sommer in diesem Jahr: Hauge ist unter Glasners Nachfolger Dino Toppmöller kaum wiederzuerkennen. Nicht nur, weil er ein paar Kilo abgenommen und an Fitness deutlich zugelegt hat. Der ehemalige Nationalspieler zeigt jetzt mehr Muskeln. Er ist spritziger und auffallend lauffreudig. Sein Engagement? Vorbildlich. Hauge fordert und verteilt die Bälle im Training und in den Testspielen. Und von ihm geht Torgefahr aus.

Beim 15:1 im ersten Privatspiel gegen den Siebtligaklub Braunfels erzielte er zwei Tore – es hätten noch mehr werden können – und leitete zahlreiche Angriffe ein. Auch beim 1:2 am Dienstag im Duell mit dem Regionalligaverein Steinbach Haiger kam der Norweger zweimal dem Torerfolg nahe. Wacker kämpfte er gegen die vom Training verursachte körperliche Müdigkeit an. Hauge, der seine Gegenspieler anlief und beherzt sprintete, bewies Biss, den man früher noch vermisst hatte. „Jens Petter macht einen unheimlich fitten Eindruck. Er versucht viel und will unbedingt seine Chance nutzen“, war Kapitän Sebastian Rode voll des Lobes über seinen neuen, alten Mitspieler.

Hauges Kopf scheint nun mitzuspielen. Den Ernst der Lage für sein Fortkommen hat er nach längerer Anlaufzeit erkannt. Auch sein Jahr in Gent ohne Torerfolg war ein verlorenes. Schon im zurückliegenden Januar hatte Hein Vanhaezebrouk einen vorzeitigen Abbruch von Hauges Leihe ins Gespräch gebracht. Denn des Trainers Worte („Jens Petter muss noch den Schalter umlegen und zeigen, wozu er fähig ist“) zwei Monate zuvor waren beim Norweger offenbar nicht angekommen. Die Liste seiner Versäumnisse wurde fern von Frankfurt länger. Hatte seine kurze Zeit in Mailand Hauge den Kopf verdreht? Glaubte er sich beim Erreichen neuer Ziele nicht mehr anstrengen zu müssen?

Der dribbelstarke Profi war auf dem Weg, im Premiumsegment seine Laufbahn leichtfertig zu verspielen. Irgendwann in den zurückliegenden Monaten muss das selbst Hauge bewusst geworden sein. Es machte bei ihm Klick. Vielleicht erhielt er einen Anstoß von dritter Seite oder er kam selbst drauf. So oder so: Bei ihm hat offensichtlich ein Reifeprozess eingesetzt. Hauge ist gewillt, um seine Karriere zu kämpfen. Mit Fleiß und großer Tatkraft bereitete sich der Eintracht-Rückkehrer im Vorwärtsgang auf den Trainingsstart in Frankfurt vor: Er stählte im Urlaub seinen Körper und verbesserte seine Ausdauer.

Hauge begab sich in die Hände eines Physiotherapeuten. Außerdem fuhr er viel Rad, stärkte seinen Gleichgewichtssinn und legte an Beweglichkeit zu. Torabschlüsse übte er ebenfalls. Mit seinem Auftreten in den ersten beiden Trainingswochen brachte Hauge, der sein Schicksal in die eigene Hand genommen hat, zum Ausdruck, dass er in Frankfurt nicht mehr als Flop gebrandmarkt werden will. Dass er bei seiner persönlichen Aufholjagd seine finale Chance unbedingt nutzen will. Nur wird das reichen, um bei der Eintracht im Kreis der Besten mit Verspätung doch noch nachhaltig Fuß zu fassen?

Toppmöller registriert Hauges neue Schaffenskraft mit Wohlwollen. Der Fußballlehrer spürt dessen Anspruch, in alter Umgebung eine neue Rolle in der Offensive spielen zu wollen. Eine Tendenz, wie es mit Hauge bei der Eintracht weitergehe, könne er aber aktuell nicht abgeben, sagte Toppmöller auf Nachfrage in Haiger. Mit dem jungen Amerikaner Paxten Aaronson als hängende Spitze und dem Wolfsburger Neuzugang Omar Marmoush gibt es für Hauge ordentlich Konkurrenz. Eins ist aber klar: Frankfurt tätigte mit dem Norweger eine große Investition. Je höher sein Marktwert wieder wird, desto mehr profitiert davon die Eintracht als Arbeitgeber. Insofern hätten alle Seiten etwas davon, wenn Hauge beim Conference-League-Teilnehmer im dritten Anlauf einen fulminanten Neustart hinlegen würde. Hauge im Hoch – das war bisher nicht vorstellbar.