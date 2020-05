Frankfurts Uefa-Cup-Sieg 1980 : Ein Triumvirat und eine „Wahnsinnstruppe“

Der Triumph lebt: Ein Eintracht-Graffito in der Werrastraße in Frankfurt-Bockenheim erinnert mit Karl-Heinz Körbel als Hauptdarsteller an den Uefa-Cup-Sieg 1980. Bild: Wonge Bergmann

40 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Da kann die Erinnerung schon mal trübe werden. „Nichts hat die Eintracht gemacht, keine Vermarktung, kein Empfang auf dem Römer, es war gar keine sooo große Sache.“ Eintracht-Bundesligarekordspieler Karl-Heinz Körbel irrt und hat doch auch ein bisschen Recht. Oberbürgermeister Walter Wallmann lud die Frankfurter Eintracht sehr wohl in den Römer ein, um sie für den Triumph im Uefa-Pokal zu ehren. Und Zehntausende jubelten den Frankfurter Fußball-Helden auf dem Balkon zu, die zwei Tage zuvor, am 21. Mai 1980, im Final-Rückspiel Borussia Mönchengladbach 1:0 besiegt hatten, womit die 2:3-Niederlage in Gladbach wegen der Auswärtstor-Regel mehr als ausgeglichen war.

Aber es war nicht so, dass der erste internationale Fußball-Titel in der Stadtgeschichte die Frankfurter in einen kollektiven Taumel versetzt oder die Eintracht in ein Meer von Glückseligkeit getaucht hätte. Norbert Nachtweih, als Außenverteidiger, Mittelfeldspieler und Linksaußen am Coup beteiligt, beschreibt es so: „Natürlich haben wir uns riesig gefreut, aber eine riesige Bedeutung hatte der Titel für uns nicht. Die Bedeutung ist nachträglich mit jedem Jahr gewachsen.“