Europa League : Spiel von Eintracht Frankfurt in Salzburg fällt aus

Wegen einer Orkanwarnung ist das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Salzburg, das an diesem Donnerstag von 21.00 Uhr an stattfinden sollte, sechseinhalb Stunden vor Anpfiff abgesagt worden. Dies teilte der hessische Fußball-Bundesligaverein mit. Es würden „Böen mit Spitzen von bis zu 120 km/h vorausgesagt. Diese Entscheidung musste im Rahmen einer am Donnerstagmittag beendeten Krisensitzung, bei der neben der Europäischen Fußball Union (Uefa) und Vertretern der beiden Klubs auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden“, hieß es in der Mitteilung.

Durch die für heute prognostizierten extremen Sturmböen für den Großraum Salzburg hätten eine sichere Abreise und der sichere Aufenthalt am Stadiongelände – weder für die Zuschauer noch für die bei dieser ausverkauften Veranstaltung (29.000) im Einsatz befindlichen Personen – nicht gewährleistet werden können, teilte die Eintracht weiter mit. Die Eintracht hatte das Hinspiel vor einer Woche mit 4:1 gewonnen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, soll aber so schnell wie möglich bekanntgegeben werden.

Doch die Findung einer neuen Ansetzung ist knifflig. Denn der Spielplan der Frankfurter ist dicht gedrängt. Vorstellbar wäre ein neuer Termin am Freitag, die Uefa machte dazu zunächst aber keine Angaben. Doch schon am Sonntag steht das Bundesligaspiel in Bremen an. Am Mittwoch danach kommt Werder im DFB-Pokal-Viertelfinale nach Frankfurt.

Und auch danach gibt es keine Lücke: Am 7. März findet das Ligaspiel in Leverkusen statt, am 12. März soll bereits das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League stattfinden. Die Auslosung für die nächste K.o.-Runde findet bereits an diesem Freitag (13.00 Uhr) in Nyon statt. Ähnlich dicht ist der Salzburger Spielplan: Die Österreicher spielen in der Liga am Sonntag in Altach und am Mittwoch im Pokal-Halbfinale gegen Linz. Am Samstag, 7. März, kommt Sturm Graz nach Salzburg.

Böen mit Spitzen von bis zu 120 km/h wurden für die Region Salzburg vorausgesagt.

Im Regelwerk heißt es unter Artikel 25.01 allerdings: „Kann ein Spiel nicht wie geplant beginnen oder nicht zu Ende gespielt werden, werden das vollständige Spiel bzw. die verbleibenden Spielminuten grundsätzlich am folgenden Tag ausgetragen.“ Und weiter: „Kann das Spiel nicht am nächsten Tag neu angesetzt werden, legt die Uefa-Administration einen neuen Termin an einem Ausweich- oder anderen Datum fest. Die Neuansetzung kann Abweichungen vom regulären Spielkalender nach sich ziehen.“

Wegen Wetterkapriolen war eine internationale Partie eines Bundesligisten zuletzt am 13. September 2016 abgesagt worden. Das Champions-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach bei Manchester City fand wegen Starkregens nicht statt. Nach einem heftigen Gewitter und der Platzbegehung durch Schiedsrichter Björn Kuipers (Niederlande) wurde das Spiel einen Tag später ausgetragen. Danach wurde zudem die Königsklassen-Partie zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco (11. April 2017) abgesagt – allerdings wegen des Anschlags auf den BVB-Mannschaftsbus.