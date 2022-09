Eintracht gegen FC Bayern : Rekord ohne Tore zum Start der Frauen-Bundesliga

Die Begeisterung der Fußball-EM der Frauen wird in die Bundesliga getragen. 23.200 Zuschauer sehen das Auftaktspiel zwischen der Eintracht und dem FC Bayern. Nur Tore fallen in Frankfurt nicht.

Die Hoffnungen der Eintracht-Frauen auf einen verheißungsvollen Start in die neue Bundesliga-Saison haben sich erfüllt. Das Frankfurter Fußballteam trennte sich vom FC Bayern München 0:0, zeigte dabei jedoch eine ansprechende Leistung, die bis auf die fehlende Kaltschnäuzigkeit in der Chancenverwertung viele positive Ansätze bot.

47 Tage nach dem Endspiel der EM begegneten sich sieben deutsche Nationalspielerinnen, die in England einschließlich der Finalniederlage gemeinsame Sache gemacht hatten, als Gegnerinnen in den Startformationen: Sophia Kleinherne, Laura Freigang und Sara Doorsoun legten für die Eintracht los.

Vor dem Anstoß gibt es Blumen

Auf Seiten der Münchner begann mit Giulia Gwinn, Lea Schüller, Lina Magull und Klara Bühl ein Quartett, das im DFB-Trikot ebenfalls seinen Teil dazu beitrug, dass sich das Turnier als Fußball-Sommermärchen entpuppte; von Markus Krösche, dem Sportvorstand der Eintracht, bekamen die Nationalspielerinnen als Zeichen der Anerkennung vor dem Anstoß Blumen erreicht.

Insgesamt verfolgten 23.200 Zuschauer die Partie. Mit der Besucherzahl ging die Erwartung der Frankfurter in Erfüllung, die mit dem Umzug vom Brentanobad in die Arena im Stadtwald ein Zeichen setzten und einen neuen Besucherrekord aufstellten, von dem sich die Liga im Bemühen um mehr öffentliches Interesse weiteren Auftrieb verspricht. Zuvor lag die Bestmarke, die in der Runde 2013/2014 in Wolfsburg aufgestellt worden war, bei 12.464 Fans.

Auch sportlich verlief die Partie weitgehend nach Geschmack der Eintracht: Sie konnte über die Flügel in Person von Kleinherne und Verena Hanshaw die Bayern-Defensive unter Druck setzen. Wenn die Münchner attackierten, hatten Magull, Gwinn und Georgia Stanway ihre Füße im Spiel, doch es gelang den Frankfurtern, sie in Zonen zu drängen, wo sie nichts anrichten konnten.

Stina Johannes, die aus Japan gekommen war und die nach Wolfsburg abgewanderte Merle Frohms als Nummer eins ersetzt, konnte sich zu Beginn des zweiten Abschnitts auszeichnen: Nach einem Missgeschick von Sjoeke Nüsken besaß Magull mit freier Schussbahn die Möglichkeit zur Münchner Führung, doch die Eintracht-Torhüterin parierte (48.).

Freigang, die bei einem Zweikampf kurz vor der Pause auf die Schulter gefallen war, blieb trotzdem als Sturmspitze bis zur 72. Minute auf dem Feld, obwohl sie ihren linken Arm nur noch eingeschränkt bewegen konnte. Sie initiierte immer wieder Pressing-Situationen. Lara Prasnikar scheiterte mit einem Schlenzer an Torfrau Maria-Luisa Grohs (69.). Auch gegen Geraldine Reuteler war die beste Münchnerin mit einer Hand noch rettend zur Stelle (77.), so dass es mit dem ersehnten Sieg für die Eintracht letztlich nichts wurde.

„Es war superschön. Das ist eine Kulisse, die der Frauen-Fußball sich wünscht. Das haben wir bei der EM schon gespürt, aber wir wollten das mit in den Liga-Alltag nehmen. Das ist superschön, dass so viele Menschen auch gekommen sind, um uns zu unterstützen. Man saugt das auf dem Feld auch auf, es macht riesig Spaß und wir hoffen, dass es für die nächsten Spiele auch so anhält“, sagte Bayerns Nationalspielerin Giulia Gwinn im TV-Sender Eurosport.

Auch Frankfurts Geraldine Reuteler war begeistert von der Kulisse. „Es ist eine super, super Stimmung hier. Es hat richtig, richtig Bock gemacht, hier Fußball zu spielen“, sagte die Stürmerin und lobte ihre Mannschaft für das kämpferische Spiel: „Ich bin megastolz auf die Mannschaft. Wir haben ein super Spiel gezeigt.“ Und Trainer Niko Arnautis schwärmte: „Wir haben von der ersten Sekunde an ein richtig geiles Spiel absolviert. Die Mannschaft hat heute eine Megaleistung abgeliefert. Wir können mit dem Punkt trotzdem gut leben, wir bauen darauf auf.“