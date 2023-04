Sjoeke Nüsken spielt und spricht stets mit viel Bedacht. Sie schätzt den guten Pass oder den gewonnenen Zweikampf als zentrale Spielerin weit mehr als das große Wort. Was die 22-Jährige nicht davon abhält, das kommende Frauenfußball-Bundesligaspiel der Frankfurter Eintracht als ein besonders Wegweisendes zu deklarieren. Die Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim an diesem Sonntag (13.00 Uhr bei Magentasport) sei „ein absolutes Schlüsselspiel für uns“, sagt Nationalspielerin Nüsken. „Wir wollen und müssen gewinnen. Der Druck ist definitiv da.“

Bei den Frankfurterinnen stellt es sich so dar, dass der Unterschied zwischen Tabellenplatz drei und vier die gesamte Spielzeit entweder zu einer erfolgreichen oder einer sehr enttäuschenden macht. Um jenen Rang drei, der die Qualifikation zur Champions League bedeutet, wetteifern nur noch Hoffenheimerinnen und Frankfurterinnen.

„Glaube an unsere Qualitäten“

In das direkte Duell im Stadion am Brentanobad geht die SGE bei gleicher Tordifferenz mit drei Punkten Vorsprung. Soll heißen: Gewinnt die Eintracht, ist der Weg zurück nach Europa frei. Verliert sie, droht ein bis zum letzten Spieltag nervenaufreibendes Fernduell mit der TSG. Das Schlüsselspiel um Europa ist eine Nachholpartie, weil am 1. April der Rödelheimer Rasen unbespielbar war.

Seitdem hat die Eintracht ihre Position mit erfolgreichen Dienstreisen nach Duisburg (1:0) und Köln (2:0) gefestigt, die Hoffenheimerinnen sind 2023 sogar noch ungeschlagen. Mit dem einstigen Wolfsburger Trainer Stephan Lerch, der die sportlichen Geschäfte im Januar übernommen hat, haben die Kraichgauerinnen daheim sogar den Doublesieger VfL Wolfsburg besiegt.

Mehr zum Thema 1/

„Ich glaube an unsere Qualitäten, dafür bieten unsere vergangenen Auftritte allen Grund. Aber wir wissen, dass es am Ende Kleinigkeiten sein werden, die das Spiel entscheiden“, sagt Eintracht-Coach Niko Arnautis. Klar ist, dass die Eintracht im direkten Vergleich mit der TSG über eine nominell stärkere erste Elf und über mehr Substanz auf der Bank verfügt. Während die Hessinnen seit Jahren ihre Stammkräfte halten und noch Qualität hinzuverpflichten, verlieren die Kraichgauerinnen ihre Nationalspielerinnen.

Nach Jule Brand im vorigen Sommer wird nach dieser Saison auch Chantal Hagel nach Wolfsburg wechseln. Die vor zwei Jahren gemachte Erfahrung, sich in sechs Gruppenspielen in der Champions League mit internationaler Topkonkurrenz zu messen, haben die Hoffenheimerinnen der SGE aber voraus. Das Eintracht-Ensemble ist voll von (National-)Spielerinnen, deren Karrieren noch den Makel haben, über keine oder kaum Europapokalerfahrung zu verfügen, und die darauf brennen, dies zu ändern.

Das Hinspiel endete 3:3

Nun spielen die Frankfurterinnen bislang eine stabile Bundesligasaison, erlauben sich keine Patzer gegen schwächere Teams und sind seit über einem Jahr daheim ungeschlagen. Und doch wirkt die Mannschaft verletzlich. Weil sie in fast allen Spielen Abwehrschwächen offenbart, meist gespeist aus Unkonzentriertheiten und einer gewissen Sorglosigkeit.

Das wird von schwächeren Gegnern in der Regel nicht ausgenutzt. Gegen die anderen Topteams Wolfsburg, Bayern und Hoffenheim fällt es aber ins Gewicht. Die direkten Duelle in dieser Spielzeit gingen gegen Bayern 0:0 und auswärts 1:2 aus. In Wolfsburg gab es eine herbe 0:5-Niederlage. Im Hinspiel in Hoffenheim kam die Eintracht nach 3:1-Führung nicht aus ihrer Haut heraus, um auf Torsicherung umzustellen – das Match endete 3:3.

„Daran müssen wir arbeiten“

Die Frankfurterinnen sind keine Mannschaft, deren Spiel auf Lust am kollektiven Verteidigen beruht, sondern auf schnellem Umschaltspiel oder regelrechten Sturmläufen. In den Spitzenspielen birgt dies Gefahren, zumal die (Luft-)Abwehr bei Standardsituationen nicht sattelfest ist. Man gehe in den Kopfballduellen „oft nicht richtig hin. Daran müssen wir arbeiten“, sagte Of­fensivspielerin Géraldine Reuteler der F.A.Z.

Die Innenverteidigerinnen So­phia Kleinherne (1,69 Meter) und Sara Doorsoun (1,72) sind von der Körperlänge her auch nicht gerade Türme im Abwehrzentrum. Vielleicht wird ja Sjoeke Nüsken (1,73) wieder in die Abwehr zurückbeordert.