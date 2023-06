„Fußballterror im Finale“: Einige Fans von Eintracht Frankfurt fallen in Berlin unangenehm auf. Bild: Firo

Das 80. Finale um den DFB-Vereinspokal war ein besonderes. Nicht sportlich, das 2:0 von RB Leipzig über die Frankfurter Eintracht kam unter gänzlich unspektakulären fußballerischen Umständen zustande. Einzigartig wurde das Endspiel durch die Eintracht-Fans. Mehr als 60.000 in der Stadt, fast 50.000 im Olympiastadion machten das Finale zu einem Frankfurter Heimspiel in einer unvergleichlichen Atmosphäre.

Unvergleichlich stimmungsvoll, aber auch unvergleichlich verstörend. Denn die Wucht und Leidenschaft der Frankfurter Anhängerschaft entlud sich nicht nur in positiver Energie. Gegen Ende der Halbzeitpause wurde im Eintracht-Fanblock ein riesiger Banner entrollt, mit der Aufschrift „Fußballterror im Finale“. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit erfuhr das Publikum, was damit gemeint war.

Was kann man dagegen tun?

Eine aufwendige Pyro-Show und das fortgesetzte Abfeuern von Böllern und Leuchtspurmunition störte den Spaß am Fußball all jener, für die Fußballkultur nichts mit dem Einsatz von Pyrotechnik zu tun hat. Schätzungsweise 99 Prozent im Stadion. 36 Einsatzkräfte der Polizei wurden durch Rauchvergiftungen und Knalltraumata verletzt.

Müssen sich die Polizei und die Masse der Fußballfans von einer Minderheit terrorisieren lassen? Was kann man dagegen tun? Zuallererst ist die Klubführung der Eintracht gefragt. Wie keine andere in der Bundesliga kennt sie ihre Fans, Präsident Peter Fischer und Vorstandssprecher Axel Hellmann gehörten im Jahr 2000 zu den Gründungsvätern der Fan- und Förderabteilung. Der Beweggrund der Bewegung: Die Fans sollten auf institutioneller Basis, als Vereinsmitglieder, ein Regulativ für die Klubführung bilden, die damals den Verein an den Rand des Bankrotts geführt hatte.

Dieser basisorientierte Ansatz gilt immer noch. Bestes Beispiel: Der Stadionausbau auf 60.000 Plätze bringt der Eintracht nicht mehr Ticketeinnahmen, weil die Tribünen nur um Stehplätze erweitert werden und dafür Sitzplätze wegfallen. Es geht darum, möglichst vielen Fans Stadionzutritt zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen.

Natürlich unterstützt die Eintracht ihre organisierte Fanszene in ganz vielen weiteren Dingen (Choreographien, Auswärtsfahrten), um sich ihrer Treue und ihrer Leidenschaft zu versichern. Denn die handelnden Personen erachten die Power der Fans als Erfolgsrezept für den ganzen Klub. Als Grundlage für die gesellschaftliche Bedeutung und daraus folgend auch wirtschaftliche Entwicklung des Vereins und als X-Faktor auf den Tribünen der Fußballstadien, wenn es gilt, knappe Spiele zugunsten der Eintracht zu entscheiden.

Fortwährend betont die Eintracht die Wichtigkeit ihrer organisierten Fans, umgarnt sie. Dass es unter den mehr als 100.000 ein paar schwarze Schafe gibt, die meinen, ob ihrer Wichtigkeit sich alles erlauben zu können, inklusive andere zu gefährden, liegt im Gesetz der großen Zahl. Bisher hat die Eintracht diese Minderheit durch Zugeständnisse zu beschwichtigen versucht, sie von allzu großen Verfehlungen abzuhalten.

Berlin war nicht das erste (und auch nicht das stärkste) Signal in dieser Saison, dass es auf diesem Weg nicht weiter geht. Die dunkle Seite der Macht droht die helle in den Schatten zu stellen. Noch ist die Fanszene mehr Segen als Fluch, noch bekennt sich zum Beispiel Bundesinnenministerin Nancy Faeser gerne zu „ihrem“ Verein. Aber das ungute Gefühl wächst, dass die Fan-Power unbeherrschbar werden könnte.