Eintracht-Trainer Dino Toppmöller mahnt Verbesserungen beim Spieltempo und bei der Positionierung an. Seine Spieler will er jetzt „in Extremsituationen besser kennenlernen“.

Was macht Randal Kolo Muani? Am Tag nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Darmstadt 98 hat der Frankfurter Siegtorschütze Körper und Geist gepflegt. Während sich die Einwechsel- und Bankspieler auf dem Übungsplatz zum sogenannten Spielerersatztraining versammelten, blieb Kolo Muani gemeinsam mit den anderen Stammkräften im Proficamp.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Dino Toppmöller brauchte am Montag nach der Trainingseinheit nicht lange nach den passenden Worten zu suchen, als es galt, den Stellenwert des stürmischen Franzosen zu beschreiben. „Wir sind froh über jeden Tag, an dem er da ist“, sagte der Eintracht-Trainer. Seitdem rund um den siegreichen Bundesliga-Auftakt gegen die wieder erstklassigen „Lilien“ ein erstes offizielles Angebot von Paris St. Germain die Eintracht erreicht und Sportvorstand Markus Krösche sofort abgelehnt hatte, „hat das Ding jetzt eine gewisse Dynamik“, so Toppmöller. „Vor allem, wenn man um die finanziellen Mittel von PSG weiß.“

Zwei Tore hat Kolo Muani in den vergangenen beiden Pflichtspielen erzielt. Das erste beim Pokal in Leipzig war der Türöffner für das letztlich ungefährdete 7:0. Das zweite am Sonntagabend gegen die „Lilien“, als er im Stile eines Torjägers unbedrängt einschob (40. Minute), war der Befreiungsmoment. „Wir alle sind sehr froh, dass der erste Sieg geglückt ist“, sagte Toppmöller. „Darmstadt war ein schwer zu bespielender Gegner.“

Schon am Sonntag fand Toppmöller Kritikpunkte, die er tags darauf nach der Übungseinheit erneuerte. „Wir müssen noch besser in den Räumen und auf den Positionen stehen“, forderte der Eintracht-Coach. „Es geht um das Spieltempo und die Positionierung“, präzisierte der 42 Jahre alte Fußballlehrer. Bislang sei aus seiner Sicht alles stabil gewesen. „Aber wir brauchen eine gewisse Zeit, um in den Flow zu kommen.“

„Ich hätte es gern schneller und besser“

Bis alles so läuft, wie sich Toppmöller und seine vielen Helfer das vorstellen, muss weiter fleißig gearbeitet, korrigiert und verbessert werden. Wer sich zum Bundesligastart gegen Aufsteiger Darmstadt auf Frankfurter Sturm und Drang gefreut hatte, wurde enttäuscht. Viele Chancen waren es nicht, die sich die Mannschaft gegen defensiv gut organisierte „Lilien“ herausspielte. Und von den sogenannten Standardsituationen geht nach wie vor keine Gefahr aus. Grundsätzlich sagte Toppmöller am Montag in seiner Nachbetrachtung: „Auch ich bin ungeduldig, denn ich hätte es gern schneller und besser.“ Doch die Automatismen funktionieren noch nicht wie erhofft.

Pech zudem für die Eintracht: Sebastian Rode fällt schon wieder aus. Der „ausgeprägte Schlag auf die Wade“, wie die medizinische Abteilung des Klubs wissen ließ, wird den Kapitän abermals daran hindern, seiner spielerischen Tätigkeit nachzugehen. Die Eintracht rechnet mit einem Ausfall von zehn Tagen, was bedeutet: Beim nächsten Derby, am Sonntag beim Rhein-Main-Rivalen Mainz 05 (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Dazn) , fehlt Rode verletzungsbedingt ebenso wie am darauffolgenden Spieltag gegen den 1. FC Köln. Danach ruht der Spielbetrieb in der Bundesliga, weil die Nationalmannschaft im Einsatz ist. Zeit also für Rode, um wieder vollends fit zu werden.

Mehr zum Thema 1/

Dass Rode gegen die „Lilien“ in der Startelf stand, war von Toppmöller fest geplant. „Er kann uns mit seiner Qualität und Mentalität helfen“, erklärte der Trainer am Montag. Toppmöller sagte auch, dass er die kommenden Pflichtspiele dazu nutzen will, „um die Jungs in Extremsituationen kennenzulernen“. Weil im kreativen offensiven Mittelfeld Mario Götze Dreh- und Angelpunkt des Frankfurter Spiels ist, wurde Junior Dina Ebimbe auf den rechten Außenposten beordert. „Junior ist ein extrem guter Spieler, der auf zwei Positionen spielen kann“, lobte Toppmöller. Der Trainer vermutete aber: „Früher oder später wird er im Zentrum landen.“

Ob Randal Kolo Muani früher oder später bei einem neuen Arbeitgeber in Paris landet, wird sich bis zum 1. September klären. „Natürlich erhalte ich von Markus Krösche regelmäßig ein Update“, sagte Toppmöller am Montag. „Ich frage aber nicht jeden Tag, ob sie etwas draufgepackt haben. Jeder ist froh, wenn eine Entscheidung kommt und Klarheit da ist.“ Krösche selbst, am Sonntag nach dem Derbysieg zur Causa Kolo Muani und möglichen Nachfolgern befragt, sagt: „Ich befasse mich nur mit Plan A.“ Plan A bedeutet nach wie vor: Die Eintracht hat alle Trümpfe in der Hand.

Was wäre, wenn – Toppmöller will von derartigen Dingen nichts wissen. „Mit Szenarien beschäftige ich mich nicht.“ Falls Kolo Muani doch die Eintracht verlassen sollte, hat der Trainer für die Nachfolge einen grundsätzlichen Wunsch. „Am Ende geht es um Qualität. Wir brauchen einen Spieler, der in der Lage ist, Tore zu schießen.“ Toppmöller weiter: „Kolo ist da, Kolo ist absolute Qualität. Warum sollte er nicht auch noch nach dem 1. September hier sein?“