Merle Frohms im Interview : „Ich fühle mich bereit, um alle Titel mitzuspielen“

Beim gerade in England abgeschlossenen Vierländerturnier haben Sie zwei überzeugende Partien absolviert. Ist Ihr Nummer-1-Status bei der deutschen Nationalmannschaft zementiert?

Ja, davon bin ich überzeugt. Das waren echte Härtetests, bei denen ich zeigen konnte, dass ich auch gegen Gegner eines Kalibers wie Spanien und England bestehen kann. Dass ich Sicherheit und Ruhe ausstrahlen sowie die Mannschaft von hinten mit lenken und coachen kann. Ich war sehr mit mir zufrieden – und die Bundestrainerin war es auch.

Wo steht die deutsche Mannschaft im internationalen Vergleich genau vier Monate vor der EM in England?

Von den Ergebnissen war es natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben. Ein Punkt aus drei Spielen war definitiv zu wenig. Es war ein kleiner Rückschlag – aber einer, der nicht schlecht sein muss. Die Mängel und die Dinge, an denen es uns gefehlt hat, können wir bis zur EM noch abstellen.

Die EM beginnt Anfang Juli. Dann wird in der Kaderliste hinter Ihrem Namen in Klammern „VfL Wolfsburg“ stehen …

… das soll und wird auf die EM keinen Einfluss haben. Die Bundesligasaison und die Turniervorbereitung bestreite ich mit voller Kraft als Teil der Eintracht. Wir haben in Frankfurt noch einige Ziele und stehen dafür gut da.

Sie haben Ihren Wechsel damit begründet, dass Sie den internationalen Wettbewerb auch auf Vereinsebene erleben möchten. Ist die Prognose bei der Eintracht dafür noch zu vage?

Natürlich ist es unser großes Ziel, die Qualifikation für die Champions League schon in dieser Saison zu schaffen. Das ist auch definitiv realistisch. In Wolfsburg besteht aber quasi schon jetzt eine Garantie, regelmäßig in der Champions League weit zu kommen und um alle Titel mitzuspielen. Ich fühle mich dazu bereit.

In den vergangenen fünf Ligaspielen hat die SGE gegen Mannschaften, die in der Tabelle allesamt hinter ihr rangieren, nur zwei Siege geholt. Ist es mit der viel beschworenen Reife des Teams doch nicht so weit her?

Das ist schwer zu sagen. Wir müssen einfach lernen, nicht nur in den Topspielen zu performen, sondern auch die scheinbar sicheren Punkte auch wirklich zu holen. Wir hatten uns aus diesen fünf Partien mehr erhofft, keine Frage, gerade die Niederlage in Bremen ist ärgerlich. Aber noch ist nichts gelaufen. Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim an diesem Samstag können wir einiges wieder gutmachen und uns im Rennen halten.

Die Eintracht hat sowohl begeistert als auch herb enttäuscht. Warum sind diese enormen Ausschläge auch in dieser Saison noch nicht ausgemerzt?

Ich würde nicht von enormen Ausschlägen sprechen. Grundsätzlich ist das ein Prozess, der nicht sofort von null auf hundert geht. Sondern ein Weg, den wir gemeinsam gehen und zu dem auch Rückschläge gehören, um dann wieder neuen Anlauf zu nehmen. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen.

Nur steht bei der SGE mittlerweile ein mit Nationalspielerinnen voll besetzter Kader zur Verfügung. In der jüngsten Länderspielpause waren 13 Spielerinnen, davon fünf deutsche, auf Reisen. Kann man da immer noch von „Prozess“ oder „junge, unerfahrene Mannschaft“ sprechen und um mehr Zeit bitten?

Wenn man sich Schlüsselspielerinnen anschaut, dann sind sie verhältnismäßig immer noch sehr jung. Da darf man einigen Spielerinnen schon noch zwei, drei Jahre geben, bis sie von der Reife und der Erfahrung so weit sind, dauerhaft international zu spielen. Ich bleibe dabei: Wir sind immer noch eine junge und manchmal auch wilde Mannschaft.

Verliert die Eintracht an diesem Samstag (13.00 Uhr) zu Hause gegen Hoffenheim, wäre angesichts von sechs Punkten Rückstand der Zug Richtung Platz drei samt Champions-League-Qualifikation fast wieder abgefahren.

Die Bundesliga ist so eng und spannend wie nie. Nicht nur wir haben gegen Topteams Spiele gewonnen und mit Bremen gegen einen Abstiegskandidaten verloren. Da ist nach dem Hoffenheim-Spiel das Tor zur Champions League nicht gleich komplett geöffnet oder geschlossen. Wir wollen natürlich diese drei Punkte, um Selbstvertrauen zu tanken und ein Zeichen zu setzen.

Dennoch eine Drucksituation, welche die Mannschaft in ihren anderthalb Frankfurter Jahren noch nicht zu bewältigen hatte?

Nein, dafür stehen noch zu viele Partien aus, sind noch zu viele Punkte zu vergeben. Es ist kein Alles-oder-nichts-Spiel.

Worauf wird es ankommen?

Auf unsere Aggressivität und wie wir die Zweikämpfe annehmen und führen. Wir kommen aus einer dreiwöchigen Ligapause, in der viele von uns in alle Winde verstreut waren. Dennoch wollen wir schnell signalisieren, dass wir in diesem Spitzenspiel zu Hause auf drei Punkte zielen und alles andere eine kleine Enttäuschung wäre. Ich wünsche wir, dass wir kompromisslosen Fußball nach vorne spielen und zugleich hinten wenig zulassen.

Niko Arnautis wird gegen die TSG zum 100. Mal als Trainer von erst FFC und nun SGE an der Seitenlinie stehen…

…und wir hoffen, dass er nach Abpfiff auf unseren Sieg einen ausgibt. Dann hätten wir doppelten Grund zu feiern.