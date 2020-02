Möller gegen Eintracht-Fans : „Ich bin ein Frankfurter Junge. Punkt. Aus. Ende“

Es war eine Frage, die fast kommen musste. Andreas Möller saß am Mittwoch am Riederwald in einem abgetrennten Raum der Eintracht-Vereinsgaststätte, sein erster öffentlicher Auftritt als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). Und wie nicht anders zu erwarten ging es dabei in einer Medienrunde auch um seine Standhaftigkeit in der neuen Rolle. Möllers Antwort war deutlich: Er habe nie daran gedacht, den Posten erst gar nicht anzutreten oder ihn schon nach kurzer Zeit wieder aufzugeben. Denn: „Ich bin keiner, der zurücksteckt, wegläuft und der sich ins Schneckenhaus zurückzieht“, hob der 52-Jährige hervor. Außerdem sei seine neue Aufgabe auch „zu schön und zu wichtig“.

Nachdem sich im September angekündigt hatte, dass der Fußball-Weltmeister von 1990 in Frankfurt der Nachfolger von Armin Kraaz wird, war Möller von Teilen der Eintracht-Anhängerschaft herabwürdigenden und unflätigen Anfeindungen ausgesetzt. Diese Fans stellten ihn öffentlich wiederholt bloß und erklärten ihn respektlos zur „Persona non grata“ mit dem Hinweis, dass Möller bei der Eintracht ein „absolutes No-Go“ sei. Zudem hängten sie bei Heimspielen Plakate auf, auf denen stand: „Nein zu Möller!“ Selbstverständlich habe ihn das „getroffen, das bohrt mich“, sagte der 85-malige Nationalspieler. Damit habe er „nicht gerechnet, dass man von einem Teil der Fans so viel Gegenwind bekommt“. Die vergangenen Wochen und Monate seien für ihn „nicht so einfach“ gewesen.

In dieser Zeit erhielt Möller aber auch große Unterstützung und viel Zuspruch von den Vereinsverantwortlichen mit Präsident Peter Fischer an der Spitze, der sich bei der Mitgliederversammlung Ende Januar mit klaren Worten für Möller starkgemacht hatte. „Bei der Eintracht gab es keinen, der nur eine Sekunde an mir gezweifelt hat“, sagte Möller. „Das freut mich, dass die Leute hinter mir stehen.“ Gleichwohl wolle er „ab sofort das Ruder selbst in der Hand haben“, so der Europameister von 1996. Er könne für sich selbst reden. „Und ich will die Sache selbst lösen.“ Am Mittwoch zeigte Möller mit Worten demonstrativ Stärke. Im Kern scheint er aber ein sensibler Mensch zu sein, in anderen Momenten ist ihm doch eine gewisse Verunsicherung anzumerken.

Davor hatte Möller, der sein Büro am Riederwald Anfang Oktober bezog, vier Monate lang eisern geschwiegen. Er verzichtete darauf, sich in der Öffentlichkeit zur Wehr zu setzen und den ihn diffamierenden Aussagen etwas entgegenzusetzen. Wer Möller in dieser Zeit erlebte, spürte, wie ihn die Geschehnisse aufwühlten. Trotzdem war er bei der Beurteilung der Kritik um Sachlichkeit bemüht. Es schien, als machte sich der zu seiner aktiven Zeit so erfolgreiche Fußballprofi kleiner, als er ist. „Ich bin jemand, der nach vorne schaut“, sagte Möller nun einen Tag nach dem Frankfurter Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal gegen Leipzig. Jetzt sei es ihm „ein Bedürfnis, aktiv einen Schritt nach vorne zu gehen“. Den Auftritt nutzte er jedoch auch dazu, auf seinem langen Karriereweg weit zurückzuschauen. „Kleine Vergangenheitsbewältigung“ nannte Möller das und stellte im Rahmen seiner Rechtfertigungsrede klar, dass seine „Eintracht-Vergangenheit ganz anders“ aussehe, als sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde.

Zweimal verabschiedet

Was er meinte, aber nicht aussprach: Ihm wird vorgeworfen, während seiner aktiven Zeit vor allem auf sein persönliches Wohl bedacht gewesen zu sein und damit die Eintracht „verraten“ zu haben. Das wies Möller nun von sich. Ihm wäre es „nie in den Sinn gekommen, mich gegen Eintracht Frankfurt zu stellen. Meine Affinität zur Eintracht will ich mir nicht abschreiben lassen. Ich bin ein Frankfurter Junge. Punkt. Aus. Ende“, sagte er in kämpferischem Ton. „Die Absicht, in Frankfurt gerne gespielt zu haben, kann mir keiner widerlegen und zerstören.“ Es sei bei ihm „nie ein Der-Eintracht-den-Rücken-kehren“ gewesen, sondern „immer ein volles Bekenntnis für die Eintracht“, betonte Möller, der seinen ersten Vertrag in Frankfurt „um drei Uhr nachts“ unterschrieben habe.

Zweimal hatte sich der gebürtige Frankfurter, der in den Nachwuchsmannschaften der Eintracht groß geworden war, verabschiedet: erst zu Borussia Dortmund, später dann zu Juventus Turin. „Ich wollte Fußball spielen. Und das ging damals nur bei einem neuen Verein“, begründete Möller im Rückblick seinen Wechsel zum BVB. „Lajos Detari und ich gemeinsam in Frankfurt, das hätte nicht funktioniert, wir hätten zwei Bälle gebraucht.“ Seinen Weggang nach Turin im Jahr 1992 erklärte Möller damit, dass es von Seiten der handelnden Personen bei der Eintracht geheißen habe, dass man sich aus finanziellen Gründen „nicht mehr an den unterschriebenen Fünfjahresvertrag halten“ könne. Zustande gekommen sei dann ein „Refinanzierungsgeschäft“ mit Turin. „Das war aber nicht mein Bestreben“, so Möller.

Die Vorbehalte in Teilen der Anhängerschaft wird Möller wohl nicht mehr loswerden. Am Mittwoch äußerte er auch „Verständnis“ für die „Emotionen der Fans, dass sie meine Eintracht-Zeit so reflektieren“. Möller hat sich nun vorgenommen, einen Schritt auf seine Kritiker zuzugehen. Ihnen bietet er einen „ergebnisoffenen und persönlichen Dialog“ an. „Ich muss hier nichts zusammendichten“, sagte Möller und räumte ein, dass er als „junger Kerl“ sicherlich „nicht immer alles richtig gemacht“ habe. Den „Dialog“ möchte Möller „allein und selbständig“ gestalten, dafür brauche er keinen der Vereinsverantwortlichen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Möller den schweren Weg geht. Er gab ein Beispiel: Nach seinem Wechsel vom BVB sei er allein zu einem Schalker Fanklubtreffen gegangen. „Das war auch nicht so angenehm“, sagte Möller. „Aber ich habe es durchgezogen.“