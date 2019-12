Frankfurter Einzelkritik : Kostic reif für Winterpause, Abraham kämpft

Die Eintracht übersteht in der Europa League nur mit Glück die Gruppenphase. Gegen Guimaraes überzeugen auf dem Feld längst nicht alle Frankfurter. Die Spieler in der Einzelkritik.

Frederik Rönnow: Die Partie begann für den 27-Jährigen denkbar ungünstig: Erster Angriff des Gegners, erstes Tor. Wobei der Schlussmann bei der von Rochinha eiskalt vollendeten Aktion keine Abwehrchance besaß (9.). Danach lange eine souveräne Vorstellung des Dänen. Gegen Ende, als Vitoria binnen Sekunden die Wende schaffte, von seinen Vorderleuten im Stich gelassen.

David Abraham: Für den Kapitän war es der letzte Auftritt des Sportjahres. In der Liga gesperrt, bildete er gegen die Portugiesen das rechte Glied der Dreierkette. In der Luft und am Boden war Verlass auf den Teilzeit-Verteidiger. Nutzte den Freiraum zu Vorstößen jenseits der Mittellinie, wobei ihm, dem Kämpfer, hin und wieder sogar künstlerisch anmutende Zuspiele in die Füße der Kollegen glückten.