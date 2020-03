Interview zum Coronavirus : „Eintracht Frankfurt ist nicht das Robert-Koch-Institut“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das Rückspiel am 19. März sagten die Schweizer Behörden schon vor Tagen ab. Gibt es neue Informationen, ob, wann und wo die Begegnung nachgeholt wird?

Das ist ein kompliziertes Thema, weil mehrere Parteien involviert sind. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Rückspielort zu definieren, wenn nicht in Basel gespielt werden kann. Das ist Sache des FC Basel in Absprache mit der Uefa, damit die Lösung zeitnah und auch regelkonform erfolgt. Nichtsdestotrotz, und die Debatte ist schon öffentlich, wird diskutiert, ob das Rückspiel in Frankfurt stattfindet. Ich kann mir mehrere Szenarien vorstellen, aber dass ich heute schon wissen würde, was mit dem Rückspiel sein wird, ist nicht der Fall.

Kann es sein, dass im Endeffekt die lokalen Gesundheitsbehörden die Entscheidung darüber fällen, ob ein Fußballspiel oder eine andere Großveranstaltung stattfinden kann, und es keine einheitliche Regelung gibt, wodurch eine große Unsicherheit entstanden ist?

Grundsätzlich würden wir uns im Fußball wünschen, dass Politik und Verwaltung klarere und konsequentere Entscheidungen und Verfügungen treffen. Das erwarten auch die Fans.

Wenn das nicht geschieht, muss dann nicht der Fußball dafür sorgen? Sprich: Müssten die Verbände nicht längst für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich eine einheitliche Regelung getroffen haben?

Natürlich sind wir auch im Fußball verbandsweit gefordert, hinsichtlich der Durchführung der Wettbewerbe einheitliche Regelungen zu treffen, die Uefa für die europäischen Wettbewerbe, die DFL für die Bundesligen und so weiter. Allein, um einen integren Wettbewerb zu sichern und dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung nicht Tür und Tor zu öffnen. Hierzu werden wir für die Bundesliga und zweite Liga Anfang kommender Woche auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL an einer einheitlichen Lösung arbeiten.

Hätte das nicht viel früher geschehen müssen?

Das wirkt jetzt so. Aber die Pandemie hat sich rasend entwickelt. Vor einer Woche hatten wir in der Liga noch einen anderen Informationsstand. Wobei wir auch wenig Informationen erhielten, wie wir uns am besten zu verhalten haben. Und bei der Reaktion auf den neuen Informationsstand muss der Druck erst mal auf den Fachleuten liegen und nicht auf der Liga.

Werden die Fans, die Karten gekauft haben, entschädigt?

Natürlich bekommt jeder Fan den Kaufpreis zurückerstattet, wenn er es denn möchte. Das Geld kann auch gespendet werden. Aber dazu werden wir noch zu einem späteren Zeitpunkt gesonderte Informationen herausgeben.