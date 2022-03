2:1-Coup in Sevilla : Mehr als ein Sieg für die Eintracht

Gutes Essen, guter Wein. „Und dann denke ich mal, dass ich wenig Schlaf bekommen werde.“ Eintracht-Trainer Oliver Glasner hatte eine Vorahnung, wie es laufen könnte in den Stunden danach. Und genau so ist es dann auch gekommen. Erstaunlich, was Siege alles bewirken können. Das 2:1 bei Betis ist mehr als nur ein Sieg gewesen. Der Erfolg der Eintracht in der Europa League könnte der Startschuss für ein furioses Saisonfinale werden.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur.

Das glaubt zumindest Djibril Sow. „Wir sind jetzt immer besser in Form“, sagte der Schweizer Fußballprofi, der sich bei der Eintracht mehr und mehr zu einem Spieler von Format entwickelt hat. In Andalusien, bei Real Betis in Sevilla, hat Sow ein weiteres Mal eine starke Leistung gezeigt und gleich das Gros seiner Spielkameraden mitgerissen: „Es war unsere beste Saisonleistung heute.“