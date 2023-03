Das italienische Innenministerium will keine Frankfurter Fans beim Rückspiel in Neapel. Die Verantwortlichen der Eintracht sind sauer und beklagen „Wettbewerbsverzerrung“.

Die Eintracht hat sich vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League über „Wettbewerbsverzerrung“ be­klagt. „Wir bekommen keine Karten, weil SSC Neapel keine an uns verkaufen darf. Das ist ein einmaliger und erstmaliger Vorgang im europäischen Klubfußball“, erboste sich Philipp Reschke.

Die angekündigte Verfügung des italienischen Innenministeriums, dass dem Società Sportiva Calcio Napoli die Abgabe von Tickets an Anhänger der Hessen untersagt wird, sei „ein trauriger Tag für den Fußball“, sagte das Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Über den Schritt sei er am Montagabend von einem Sprecher der UEFA informiert worden. Die exakte Stellungnahme der Exekutive in Rom sei seitdem noch nicht eingetroffen.

Nach allem, was er bisher in Erfahrung brachte, so Reschke am Dienstagmorgen, wurde die Anordnung mit der Feststellung begründet, dass am nächsten Mittwoch nicht für die Sicherheit der Frankfurter Anhänger in Neapel gesorgt werden könne. Der 50-Jährige, in dessen Verantwortungsbereich sämtliche Fan-Belange bei der Eintracht fallen, sprach von einem „Sündenfall“. Die Entscheidung der Italiener sei nicht nachvollziehbar. Sie gefährde die „Integrität des Wettbewerbs“. Ihre Konsequenzen wirkten sich mutmaßlich auf die sportliche Leistung der Eintracht aus. Regelmäßig begleitet deren reisefreudiger Anhang als „zwölfter Mann“ das Team zu seinen Einsätzen, internationale Gastspiele üben dabei eine spezielle Anziehungskraft aus.

So übersprang die Elf von Trainer Oliver Glasner an Ostern 2022 die Hürde beim FC Barcelona – auch dank des lautstarken Zuspruchs ihrer sie zu Zehntausenden begleitenden Supporter auf den Rängen im Camp Nou. Im Rückspiel beim Tabellenführer der Serie A am 15. März (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) gilt es jetzt, ein 0:2 aufzuholen.

„Gefühl der Ohnmacht“

Voraussichtlich werde Neapel auch noch für alle Unterstützer der Eintracht ein Betretungsverbot der Stadt aussprechen, kündigte Reschke an. Einen vergleichbaren Bann hatte im Sommer 2018 auch die Präfektur in Marseille verhängt, als es zum Geisterspiel in der Europa League zwischen Olympique und den Frankfurtern gekommen war. In einem langwierigen Rechtsstreit ließ die Eintracht danach die Rechtswidrigkeit des Vorgehens feststellen. Fast 40 Monate später wurde das Dekret von einem französischen Gericht für nichtig erklärt. Auch nun stellte Reschke eine „juristische Überprüfung“ in Aussicht, wobei „man jedoch wieder Geduld mitbringen“ müsse: „Mit Blick auf das Spiel am 15. März haben wir keinen Hebel, an dem wir kurzfristig ansetzen können. Es gibt keinen Rechtsschutz.“ Der Jurist ließ erkennen, dass er ein „Gefühl der Ohnmacht“ verspüre. Reschke teilte die Einschätzung der Führung der Carabinieri in Neapel, dass es sich abermals um ein Hochrisikospiel handele, doch die daraus gezogenen Konsequenzen seien falsch.

Das erste Aufeinandertreffen im Frankfurter Stadtwald am 21. Februar, zu dem 47.500 Zuschauer kamen, war von einem Großaufgebot an Ordnungshütern begleitet worden. Es ereigneten sich vor und nach der Partie mehrere gewalttätige Vorfälle. Neben Prügeleien zwischen Randalierern aus beiden Lagern vor einem Lokal in Sachsenhausen hatte es auf dem Weg zur Arena rund um den Kreisel am Oberforsthaus Auseinandersetzungen gegeben, die von einem herbeigeeilten Kommando an Bereitschaftspolizisten beendet wurden. Neun SSC-Tifosi setzte die Polizei in der Vorbereitung des Fanmarsches rund um den Römerberg fest, später nahm sie ein Dutzend Eintracht-Hooligans in Gewahrsam. Die Angst der italienischen Behörden vor Krawallen könnte zusätzlich durch die Vorkommnisse beim Eintracht-Spiel in der Gruppenphase in Marseille befeuert worden sein.

Das offizielle Kontingent an Tickets, das der Eintracht nach dem Reglement der UEFA eigentlich für die Begegnung im Stadio Diego Armando Maradona zugestanden hätte, liegt bei 2700 Karten. Sechs geplante Charterflieger der Eintracht wurden bereits abgesagt. Sowohl der Verein als auch die von der Stornierung Betroffenen würden voraussichtlich „erst mal auf den Kosten sitzen bleiben“, sagte Reschke, der davor warnte, ohne Ticket den Trip anzutreten. Die Eintracht wird ihrerseits nur mit einer kleinen Delegation aufbrechen. Jede über das Notwendige hinausgehende Zusammenkunft mit Vertretern des SSC Neapel wurde abgesagt. „Wir machen nicht gute Miene zum bösen Spiel.“

Reschke appellierte an die UEFA, Konsequenzen zu ziehen, weil der italienische Klubfußball, der unter maßgeblichem Einfluss der Politik stehe, „Gefahr läuft, sich selbst abzuschaffen“. Ähnlich argumentierte auch Axel Hellmann. Der Vorstandssprecher sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einem „schweren und nicht hinnehmbaren Eingriff durch die italienischen Sicherheitsbehörden in die Durchführung und Kultur der europäischen Klubwettbewerbe“. Es gleiche „einem Offenbarungseid des italienischen Staates, dass er sich nicht in der Lage sieht, ein mehrere Monate feststehendes Champions-League-Spiel mit 2500 Gästefans sicher durchzuführen. Es sei denn, dass andere Interessen hier eine Rolle gespielt haben“, deutete Hellmann zwischen den Zeilen eine Parteinahme zugunsten des SSC an. Er rief die UEFA dazu auf, „sicherzustellen, dass dieses Vorgehen keine Schule macht“.