Aktualisiert am

Vor dem Champions-League-Spiel Frankfurts in Neapel kommt es in der Innenstadt zu Randalen. Mindestens ein Polizeiauto brennt aus. Neapels Bürgermeister Manfredi nennt die Zerstörung „unannehmbar“.

Autos brannten, Feuerwerkskörper und Stühle flogen durch die Luft, über der Innenstadt kreiste ein Polizei-Hubschrauber: Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels von Eintracht Frankfurt in der Champions League beim SSC Neapel (21 Uhr/live im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und DAZN) ist es in der süditalienschen Hafenstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Der Corriere dello Sport schrieb von einem „Guerillakrieg“ im Zentrum der Stadt.

Wie auf Videos zu sehen war, wurden Polizisten von vermummten Ultras und Hooligans mit Tischen und Stühlen beworfen. Mindestens ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt. Nach Informationen der F.A.Z. soll es sich bei den Brandstiftern um Personen aus dem gemeinsamen Fanlager von Eintracht Frankfurt und Atalanta Bergamo handeln. Die Klubs aus der Lombardei und Hessen verbindet eine sogenannte „Fanfreundschaft“.

Auf Amateuraufnahmen war indes auch zu sehen, wie Napoli-Hooligans Polizisten mit Stöcken attackierten und Pyrotechnik gegen Ordnungskräfte schossen. Laut Polizeiquellen waren beide Fanlager an den Ausschreitungen beteiligt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Es dauerte eine Weile, bis die Einsatzkräfte die Lage in den Griff bekamen. Die Frankfurter Ultras wurden dann mit Bussen von der Innenstadt zurück in das Hafenviertel zu ihrem Hotel gebracht. Berichten zufolge wurden die Busse dabei von Napoli-Fans mit Steinen und Flaschen beworfen.

„Es ist klar, dass das niemand sehen möchte. Es sind die Ausschreitungen, die wir seit dem Tag der Auslosung befürchten mussten. Wir müssen das vollständig aufarbeiten. Aber das braucht Zeit“, sagte der für Fan-Themen zuständige Eintracht-Vorstand Philipp Reschke vor dem Anpfiff der Partie. Es schien „ein bisschen so“, meinte er, „dass sich die Gruppen, die sich gesucht haben, auch gefunden haben“ und ergänzte: „Das Wichtigste ist, dass es keine Verletzten gibt. Weder auf Polizeiseite noch bei den beteiligten Fangruppen.“

Die auch für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schrieb auf Twitter: „Diese Gewalt heute Abend ist aufs Schärfste zu verurteilen. Gewalttäter und Chaoten machen den Sport kaputt.“ Auch Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi verurteilte die Ausschreitungen. „Die Szenen der Zerstörung unserer historischen Innenstadt sind unannehmbar“, sagte Manfredi. „Wir verurteilen aufs Schärfste diese unsäglichen Taten der dafür Verantwortlichen, von welcher Seite sie auch immer ausgingen.“

Nach einer letzten Entscheidung italienischer Gerichte genehmigten die Behörden zwar den Verkauf von Karten an Gästefans, diese hätten aber nicht den Wohnsitz Frankfurt haben dürfen. Die Eintracht lehnte diese Ungleichbehandlung der eigenen Fans indes ab und verzichtete auf die 2700 zustehenden Karten. Selbst die meisten Mitglieder der offiziellen Delegation wie auch Aufsichtsratschef Philip Holzer und Vorstand Axel Hellmann blieben demnach in Frankfurt.

Derweil reisten Hunderte Eintracht-Anhänger dennoch nach Neapel, manche sollen auch im Besitz von Karten sein, womöglich erworben durch Fans von Atalanta Bergamo. Am Dienstagabend sollen rund 400 Anhänger am Bahnhof von Neapel angekommen sein, empfangen wurden sie erwartungsgemäß von ähnlich vielen Polizisten, wie Videos aus Neapel zeigen, die auf sozialen Plattformen kursieren.