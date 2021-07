Von Frankfurt nach Leipzig : Die Champions League lockt Silva

Aktualisiert am

Nun ist es amtlich: Die Wege von André Silva und der Eintracht trennen sich. Wie beide Klubs am Freitagabend vermeldeten, wechselt der Stürmer zu RB Leipzig. Der portugiesische Nationalspieler erhält beim Bundesliga-Zweiten der abgelaufenen Saison einen Fünfjahresvertrag bis Mitte 2026.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei RB Leipzig. Der Klub hat große Ambitionen und Ziele, und ich möchte mithelfen, diese zu erreichen – vor allem natürlich mit möglichst vielen Toren. Ich will unbedingt auf allerhöchstem Niveau spielen und das bedeutet Champions League“, wird Silva in einer Mitteilung der Sachsen zitiert. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche äußerte sein Bedauern, dass es nicht gelungen sei, den 25-Jährigen zu halten: „Leider war der Wechsel in dieser Transferperiode nicht zu vermeiden, da der Spieler eine entsprechende Option im Vertrag gezogen hat.“

Dem Vernehmen nach zahlt Leipzig für den Angreifer eine Ablöse von 23 Millionen Euro. Silva hatte in der im Mai abgelaufenen Runde 28 Treffer für die Eintracht erzielt – und damit den Rekord von Vereins-Ikone Bernd Hölzenbein eingestellt. Nach Schützenkönig Robert Lewandowski vom FC Bayern München, der 41 Mal traf, war Silva der zielstrebigste Bundesligaspieler. Bei RB soll er die Lücke füllen, die im vorigen Sommer mit dem Abgang Timo Werners zum FC Chelsea entstand. „Wir bekommen einen Spieler mit einer herausragenden sportlichen Qualität – und das in einem finanziell sehr lukrativen Rahmen, bei dem die Ablöse deutlich unter seinem aktuellen Marktwert liegt“, frohlockte Florian Scholz, der Kaufmännische Leiter Sport bei den Leipzigern.

Silva war zuletzt mit dem Nationalteam – mit mäßigem Erfolg – bei der EM im Einsatz. Für die Eintracht absolvierte er in zwei Jahren insgesamt 71 Partien, bei denen ihm 45 Tore und 15 Assists gelangen. 2019 war Silva zunächst im Tausch für Ante Rebic vom AC Mailand ausgeliehen worden, vor zwölf Monaten folgte dann die Festanstellung – inklusive Ausstiegsklausel zu einem festgeschriebenen Preis. Diese machte sich nun RB zu nutze.