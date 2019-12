Frankfurt braucht mehr Urlaub : Die Eintracht muss den Abstieg fürchten

Was zu viel ist, ist zu viel: Die Niederlage in Paderborn dient als letzter trauriger Beweis in einer langen Kette, dass die Frankfurter Eintracht an ihre Grenzen gestoßen ist. 31 Saisonspiele zwischen Ende Juli und Ende Dezember hat die Mannschaft von Trainer Adi Hütter nicht verkraftet. Die physische, aber vor allem auch die mentale Belastung führte nach dem letzten, zugleich einem der glanzvollsten Höhepunkte des Jahres, dem 5:1 über den FC Bayern am 2. November, zum Zusammenbruch.

Die Frankfurter Fußballprofis versuchten verzweifelt, das Letzte aus sich herauszuholen, viele ihrer Leistungen während ihrer schwarzen Serie mit acht Niederlagen in den letzten zehn Spielen waren nicht wirklich schlecht, in den meisten Fällen nicht signifikant schlechter als die der Gegner (manchmal gar besser). Aber zur geistigen Müdigkeit, zum schwindenden Selbstvertrauen und zur verlorenen Spielfreude gesellte sich auch noch Spiel- und Verletzungspech. Die Stürmer Dost und Silva kamen nicht ins Rollen, weil sie körperlich angeschlagen waren, Ordnungsfaktor Rode musste immer wieder Pausen einlegen, und als nach Trapp noch Rønnow ausfiel, gab auch der Torhüter keine Sicherheit mehr.

Vorwurf an den Trainer

Man kann Trainer Adi Hütter im Nachhinein den Vorwurf machen, zu spät mit der Rotation begonnen zu haben. Erst als es gar nicht mehr anders ging, wechselte er kräftiger durch. Die Profis aus der zweiten Reihe wie N’Dicka, Torro, Chandler, Durm, Kohr und auch Joveljic hätten von September/Oktober an mehr Spielanteile haben können. Damit wäre dann nicht an jedem Spieltag die aktuell beste Formation zum Einsatz gekommen, aber die Belastung hätte sich besser verteilt. Es wäre Hasebe, Paciência, da Costa und Kostic (obwohl er immer noch viele starke Szenen hatte) erspart geblieben, teilweise wie Schatten ihrer selbst herumzulaufen. Und vielleicht hätten sich die Ergänzungsspieler auch stärker entwickelt, wenn ihnen mehr Vertrauen entgegengebracht worden wäre.

Die Qualität des Frankfurter Kaders ist viel zu hoch, als dass der Eintracht der Abstieg drohte. Aber das galt schon für Klubs wie Hamburg und Stuttgart – und die fanden sich dann tatsächlich in der Zweiten Liga wieder, weil sie die Verkrampfung nicht mehr lösen konnten. Auch die Eintracht muss die Sogwirkung der Negativerlebnisse fürchten. Sie kann nicht darauf setzen, dass im neuen Jahr alles wieder gut wird, weil sie wieder bei Kräften ist. Denn die Winterpause ist nicht mehr als ein Kurzurlaub.

Am 2. Januar steigt der Flieger gen Vereinigte Staaten, dieser Ausflug ist kein Trainingslager zur Vorbereitung, sondern eine weitere Belastung mit drei Flügen. Am 18. Januar geht es dann schon wieder in der Bundesliga weiter und sechs Wochen später wird die Eintracht neun (!) weitere Pflichtspiele absolviert haben. Dann könnten die Frankfurter Profis schon wieder „auf dem Zahnfleisch“ daher kommen, wie es Trainer Hütter unlängst formulierte. Es sei denn, er zieht die Lehren aus 2019.