Bobic zu Eintrach-Personalie : „Da ist gar nichts dran“

Fredi Bobic hat Farbe bekommen. Das Wetter meinte es mit den Gästen aus Deutschland an den ersten Tagen in Florida gut. Nur ab und zu zog eine Wolke am blauen Himmel auf. Bobic verbrachte viele Minuten auf der von Palmen gesäumten Trainingsanlage am Rande einer der vielen Golfplätze des Urlaubsorts Bradenton. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt machte sich aus nächster Nähe ein Bild und verzichtete auf einen Sitzplatz auf der Zuschauertribüne, der Schatten gespendet hätte. Bobic stand an der Seitenlinie des Rasens, auf dem Trainer Adi Hütter die Spieler anleitete, und unterbrach seine Beobachtung nur, wenn Sportdirektor Bruno Hübner Gesprächsbedarf signalisierte. „Hier haben wir die Ruhe, miteinander zu reden, und die Zeit dazu, die im Alltag fehlt, wenn es alle drei Tage Schlag auf Schlag geht“, sagte Bobic und zeigte sich aufgrund seiner Beobachtung des Trainings optimistisch: „Die Pause hat allen gutgetan. Die Akkus sind wieder aufgeladen.“

Von diesem Montag an wird der Kader des Fußball-Bundesligaklubs mit mehr Trubel rechnen müssen: Dann trifft auch die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft in der IMG Academy in Bradenton ein, die sich eigentlich in Qatar auf kommende Länderspiele vorbereiten sollte. Doch die United Staates Soccer Federation entschied sich aufgrund der politischen Großwetterlage für einen Verbleib in der Heimat.

Für die Frankfurter ist der Besuch in den Vereinigten Staaten von wegweisender Bedeutung. Hier soll bis kommenden Freitag eine Grundlage geschaffen werden für einen kraftvollen Start ins neue Jahr. Die Hinrunde brachte sowohl in der Bundesliga als auch im Europapokal viele mittelmäßige Auftritte mit sich, zuletzt auch einige indiskutable. Sie verkürzten die Weihnachtsferien für Team und Trainer, die Enttäuschung drückte die Stimmung: „Die Blicke gingen runter“, sagt Hütter, der aus eigenem Empfinden weiß, „dass der Gemütszustand eines Fußballers mit positiven Ergebnissen einfach besser ist“. In Florida will er die Wende einleiten, „mit Spaß und Freude an die Sache rangehen“ und so erreichen, „dass wir die Köpfe frei bekommen“. Leichter gesagt als getan.

Was dem Österreicher die komplizierte Aufgabe ein wenig einfacher macht: Er genießt nach wie vor den Rückhalt bei den Führungskräften des Klubs. Die Ausbeute von nur einem Punkt aus den vergangenen sieben Bundesliga-Partien hat die Eintracht in die Nähe der Abstiegszone abrutschen lassen. Eine Negativentwicklung, die andernorts schon manchem Kollegen Hütters zum Verhängnis wurde. Für Bobic ist das kein Thema. Äußerungen, die als Kritik an dem Chefcoach zu verstehen sein könnten, kommen ihm nicht über die Lippen. Er bekräftigte vielmehr, dass bei Hütter die „totale Verantwortung“ liege, er das „Hoheitsrecht“ in taktischen Fragen besitze und ihm „nie reingeredet“ würde.

Bobic ist nach wie vor überzeugt, dass das Aufgebot, so wie es in Absprache mit Hütter im Sommer zusammengestellt wurde, höheren Ansprüchen genügt und ein Vorrücken vom 13. Tabellenplatz in angenehmere Gefilde folgen wird: „Wir vertrauen unserem Kader, ob das andere verstehen wollen oder nicht“, sagte er ungeachtet der schmachvollen „englischen Woche“ unmittelbar vor Weihnachten. Binnen sechs Tagen musste die Eintracht drei Niederlagen gegen Schalke (0:1), Köln (2:4) und Paderborn (1:2) hinnehmen. Erstmals in der anderthalbjährigen Dienstzeit Hütters bei der Eintracht verloren die Fans die Geduld und pfiffen auf die Mannschaft.

Bobic begegnet dem aufkeimenden Unmut mit demonstrativer Gelassenheit, auch bei den Sondierungen des Transfermarkts. Fest steht bislang lediglich, dass Simon Falette die Eintracht auf Leihbasis (inklusive Kaufoption für den neuen Arbeitgeber) verlässt; an diesem Sonntag wird der Verteidiger laut Bobic bekanntgeben, wohin es ihn zieht. Spekulationen, eine Rückholaktion von Ante Rebic stehe unmittelbar bevor, wies Bobic dagegen zurück: „Da ist gar nichts dran.“ Dass sich der Kroate unlängst bei einem Frankfurt-Besuch mit Spielern und Hütter traf, der anschließend viel Positives über den Pokalen-Helden zu berichten wusste, seien kein Indiz für ein Comeback des 26-Jährigen. In der Offensive, sagte Bobic, herrsche „kein Bedarf“, sich über Zugänge Gedanken zu machen.

Zweideutiger bezog er zur Personalie Jesús Vallejo Stellung. Der Abwehrspieler trug in der Spielzeit 2016/17 bereits das Eintracht-Trikot. Vertraglich ist der 22-Jährige immer noch an Real Madrid gebunden. Die Königlichen liehen ihn zuletzt an die Wolverhampton Wanderers in der Premier League aus. Sie erteilten am Samstag die Freigabe. Bobic sprach davon, dass sich die Eintracht „natürlich mit ihm auseinandersetzt“. Zu Vallejos Berater habe er „ein sehr gutes Verhältnis“. Allerdings sei man auf seiner Position mit David Abraham sowie Almamy Touré gut besetzt. „Und trotzdem haben wir noch drei Wochen vor uns. Wer weiß, was passiert.“ Er betonte, „dass wir nicht aktionistisch handeln wollen“, sondern allenfalls „das eine oder andere“ umsetzen werden, „falls sich ein Türchen öffnet. Wenn wir uns verstärken können und alle Parameter stimmen, werden wir das tun. Das ist aber kein Muss.“ Mit anderen Worten: Vor allem Hütter steht in der Pflicht, mehr aus den vorhandenen Möglichkeiten zu machen.