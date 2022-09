Ausschreitungen in Marseille : Eine Schande für den Fußball

Es waren hässliche, widerliche Szenen, die sich an dem Abend abgespielt haben, an dem eigentlich der Fußball im Blickpunkt stehen sollte. Doch wieder einmal waren es vermeintliche Fans, die großen Schaden angerichtet haben. Die Eintracht weiß, dass sie es mit Wiederholungstätern zu tun hat. Auch deshalb haben die Klubverantwortlichen von der Europäischen Fußball-Union eindeutige Signale erhalten. Bis hierher und nicht weiter.

Nach dem Desaster zum Saisonauftakt gegen Bayern München sowie dem Feuerwerk beim Pokalspiel in Magdeburg nun das Ungeheuerliche von Marseille. Das im Raum stehende Geisterspiel wird kommen. Und egal, ob es nun ein Heim- oder Auswärtsspiel betrifft: Für das Ansehen des Europa-League-Siegers Eintracht, der auch in der Champions League sportlich für Aufsehen sorgen will, sind die schlimmen Ausschreitungen eine Katastrophe. Wieder haben vermeintliche Anhänger für einen verheerendes Bild gesorgt. In Helsinki, wo die Eintracht Mitte August zum Supercup griff, sich sportlich aber der klar besseren Mannschaft von Real Madrid verdient 0:2 geschlagen geben musste, gab der Frankfurter Vereinspräsident Peter Fischer beim Knüpfen der Bande zwischen Führung und Fans zu: „Wir haben Augen zugedrückt.“