Eintracht-Torhüter Trapp : „Wir bleiben zu Hause!“

Ein Wiedersehen an diesem Montag in der WM-Arena wird es für die Fußballprofis von Eintracht Frankfurt nicht geben. Das ursprünglich geplante Mannschaftstraining, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit hätte stattfinden sollen und das sicherlich in Kleingruppen absolviert worden wäre, ist abgesagt.

Am vergangenen Donnerstag hatte es in Reihen der Eintracht den ersten bestätigten Covid-19-Fall gegeben, am Samstag einen zweiten. Die Namen der Spieler hält der Klub geheim. Nach Bekanntwerden des ersten positiven Falls wurden die komplette Mannschaft sowie die Trainer und einige Mitarbeiter aus dem Teamumfeld den Tests unterzogen. Bis dato seien 24 Tests ausgewertet, 23 davon negativ. „Die weiteren Ergebnisse folgen in den kommenden Tagen“, teilte die Eintracht am Samstag via Twitter mit.

Nun befinden sich alle Spieler, der Trainerstab sowie das Funktions- und Betreuerteam zwei Wochen lang in häuslicher Quarantäne. Der Kabinentrakt in der WM-Arena steht für keinen mehr offen. Ihre Häuser oder Wohnungen dürfen die Spieler für einen begrenzten Zeitraum im Normalfall nicht verlassen.

„Wir werden auch diese schwierige Zeit überstehen“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic und appellierte an den Zusammenhalt der Gesellschaft, das jetzt Nötige zu tun. „Es kann jeden treffen! Deshalb ganz klar an alle Menschen: Jeder muss Verantwortung übernehmen und zu Hause bleiben.“

Auch Torhüter Kevin Trapp rief alle dazu auf, die eigenen vier Wände nicht ohne triftigen Grund zu verlassen. „Mehr denn je hängen wir alle voneinander ab“, sagte er anlässlich einer Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit: „Lasst uns deshalb den sozialen Kontakt aufs Minimum beschränken. Am Ende geht es nicht nur darum, den Virus nicht zu bekommen, sondern vor allem darum, den Virus nicht weiterzugeben. Dass wir das alle zusammen einschränken können.“

Der 29 Jahre alte Nationaltorhüter hat sich „vorgenommen, viel, viel Positives dieser Zeit hier zu Hause abzugewinnen“. So will der vielsprachige Trapp eine weitere Fremdsprache lernen. Und er strebt an, „am Ende der ganzen Zeit hier endlich auch kochen zu können“.

Die Zeit vertreibt sich Trapp auch mit körperlicher Ertüchtigung: Mit einem Handstand an der Wohnzimmerwand gab Trapp Einblick in sein persönliches Fitnessprogramm. Sein Mannschaftskollege Stefan Ilsanker wechselte die Sportart und lochte mit dem Golfschläger unter seinem Bett ein. Filip Kostic und Mijat Gacinovic versuchten sich derweil jeweils am Jonglieren einer Rolle Klopapier. Das ist in der schweren Zeit die vergnügliche Seite, um sich die Zeit zu vertreiben. Jeder gesunde Spieler muss aber auch sein Pflichtprogramm abarbeiten. Cheftrainer Adi Hütter hat Individualtraining angeordnet. Zu Beginn der vergangenen Woche hatte der Österreicher noch Laktatprüfungen bei seinen Spielern durchführen lassen. Die Tests hätten gezeigt, „dass die Mannschaft körperlich in einem Top-Zustand ist", sagte Hütter. Fußball sei „momentan nicht das Wichtigste." Deshalb freue es ihn, „wie verantwortungsvoll unsere Spieler mit ihrer Gesundheit und der anderer umgehen". Der Appell von Trapp bringt die Sache auf den Punkt: „Wir bleiben zu Hause!"

