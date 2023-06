Während viele Fußballspieler nach einer langen Saison ihren Urlaub genießen, befindet sich Antonio Radelja in der heißen Phase. In der kommenden Woche steht in London das Qualifikationsturnier zur eFIFA-Weltmeisterschaft für ihn auf dem Programm. „Mein Ziel ist jetzt ganz klar, dass ich mich für die WM qualifiziere“, sagt Radelja. „Das ist das Einzige, an das ich gerade denke und wofür ich weiterarbeite.“ Der 21 Jahre alte „E-Sportler“ von Eintracht Frankfurt ist seit vergangenem Wochenende deutscher Meister im eFootball.

Rückblick auf den Tag seines Triumphs: Es läuft die 85. Spielminute. Auf der rechten Außenbahn setzt sich Randal Kolo Muani durch, legt den Ball zurück auf Jamal Musiala, der an der Strafraumkante wartet. Mit einem kurzen Dribbling lässt er zwei Gegenspieler stehen und spielt den Ball weiter auf den am Elfmeterpunkt freistehenden Christopher Nkunku. Tor zum 3:1-Endstand. Wer sich wundert, warum diese Bundesliga-Stars auf einmal zusammenspielen, dem sei gesagt, dass auf dem virtuellen Rasen andere Regeln gelten. Selbst frühere Spitzenspieler wie Lothar Matthäus oder Lucio kehren hier auf den Platz zurück.

„Noch nie so gut gespielt“

Mit seinem Treffer kurz vor Spielende war Radelja der Sieg in der von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgerichteten Meisterschaft im eFootball nicht mehr zu nehmen. Im Endspiel bezwang er Berkay „BerkayLion“ Demirci vom FC St. Pauli 4:2 nach einem 1:1 im Hinspiel. Am ersten Turniertag hatte der 18 Jahre alte Demirci noch 7:4 nach Hin- und Rückspiel in der Gruppenphase gegen Radelja gewonnen. Der 21 Jahre alte „E-Sportler“ gewann die „Virtual Bundesliga“ und bekam neben einer Meisterschale auch ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro.

„Ich habe vermutlich noch nie so gut gespielt wie an diesem Wochenende.“ Insgesamt betrug das Preisgeld 100.000 Euro. 800 Zuschauer vor Ort in Köln sowie knapp 70.000 Menschen im Stream bei den Videoplattformen YouTube und Twitch verfolgten das Turnier. Das Spielen vor Live-Publikum liegt Radelja, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat: „Ich habe das Gefühl, dass mich das Publikum zusätzlich motiviert und ich dann noch ein Tick besser spiele“, sagt er.

Bei der Veranstaltung in Köln traten die 32 besten deutschen eFootball-Zocker an. Im Laufe des Turniers waren Favoriten wie Weltmeister Umut Gültekin (RB Leipzig) sowie Titelverteidiger Dylan „Dullenmike“ Neuhausen (SC Freiburg) schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Sowohl für Radelja als auch die Eintracht ist es der erste große Titel im „E-Sports“. Für den Verein, der erst seit 2018 mit einer Mannschaft vertreten ist und im April eine „E-Sport-Akademie“ errichtete, ist das ein großer Erfolg. Radelja, der in Frankfurt geboren wurde, verweist auf die „hervorragenden infrastrukturellen Bedingungen“.

Sein Talent zeigte sich schon früh, als Freunde aufgrund ständiger Niederlagen keine Lust mehr hatten, gegen ihn anzutreten. Zu der Debatte, ob „E-Sports“ überhaupt als „richtiger“ Sport gelten könne, hat Radelja eine klare Meinung: „Für mich fühlt es sich definitiv wie Sport an. Grundsätzlich glaube ich, dass man das erforderliche Konzentrationsniveau nicht mit Chips und Energy Drinks auf der Couch erreicht, sondern auch auf seine Gesundheit achten muss.“

Lukratives Geschäft

Bereits seit 2012 krönt die DFL mit der „Virtual Bundesliga“ jährlich den deutschen Meister im eFootball. Gespielt wird dabei das Videospiel FIFA, welches von Electronic Arts vertrieben wird. Die jährlich erscheinende Spiele-Reihe sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, glücksspielähnliche Inhalte für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Wie bei Sammelbildchen können Spieler hier – in der Hoffnung, zufällig eine der seltenen Spezialkarten ihrer Idole zu erhalten – virtuelle Kartenpakete mit echtem Geld kaufen. Für den Hersteller ist das ein äußerst lukratives Geschäft, mit dem er weit mehr Umsatz erzielt als mit dem eigentlichen Verkauf von Videospielen. „E-Sportler“ wie Radelja wollen sich zu der Kritik an Electronic Arts nicht äußern. Als Profis an der Konsole werden ihnen die Spielkarten kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt.