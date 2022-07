Eintracht Frankfurt : Mit dem richtigen Kopf

Zum Abschluss durften die Fans noch einmal ganz nah ran an ihre Europokal-Helden. Nach dem erfolgreichen Testspiel gegen den FC Turin folgten die Spieler von Eintracht Frankfurt am Freitagabend der Einladung ihrer Anhänger zum Fan-Fest am Golfclub in Windischgarsten.

Ein Abendessen mit vielen Fotos, Autogrammen und Gesprächen war der letzte Programmpunkt des Trainingslagers der Frankfurter in Österreich. Eine Woche lang haben sich die Fußballer dort auf die Saison vorbereitet.

Zwei Wochen am Stück durchtrainiert

Die Stimmung war dank des vorausgegangenen Sieges gegen den Serie-A-Klub gelöst. Aber nicht nur das 3:1, ­sondern die gesamten Eindrücke der Trainingswochen in Österreich und zuvor in Frankfurt stimmten Eintrachts Coach Oliver Glasner zufrieden: „Es lief fast schon zu gut und rund. Aber ich habe es lieber so, als wenn hinten und vorne Chaos herrscht. Die Mannschaft hat alles erfüllt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Als einzigen Wermutstropfen nannte Glasner, dass Offensivspieler Ansgar Knauff wegen Beckenbeschwerden nicht mittrainieren konnte. Mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining rechnet der Trainer aber am Dienstag. Dann geht die Vorbereitung in Frankfurt weiter. Bis dahin haben Spieler und Trainer ein wenig Freizeit. „Wir haben jetzt zwei Wochen am Stück durchtrainiert, und die Jungs haben sich super präsentiert. Jetzt dürfen sie auch mal zwei Tage die Beine hochlegen, bevor wir dann bei Sahara-Hitze wieder zu trainieren beginnen“, sagte Glasner nach dem Testspiel.

Mehr Selbstvertrauen gegen individuelle Fehler

Gegen Turin setzte seine Mannschaft vieles davon um, was sie zuvor in Windischgarsten geübt hatte und jetzt mitnehmen kann in den Pflichtspiel-Auftakt gegen den 1. FC Magdeburg in der ersten Runde des DFB-Pokals am 1. August. „Turin hat gespielt wie viele italienische Mannschaften und Mann gegen Mann verteidigt. Aber wir haben gute Mittel gefunden, mit tiefen Läufen. Defensiv waren wir sehr kompakt“, hatte Glasner beobachtet. Hinzu kamen drei sehenswerte Tore. Die beiden Neuzugänge Mario Götze und Lucas Alario machten auf sich aufmerksam. Götze als Vorlagengeber für das 2:0 durch Jesper Lindström und Alario als Torschütze.

Das Tor des Tages war jedoch Almamy Touré gelungen. „Ich habe den Ball erobert und gesehen, dass ich viel Platz habe. Dann bin ich erst mal gelaufen. Es gab zwar noch einige Anspielstationen, aber ich habe mich entschlossen zu schießen“, beschrieb der Verteidiger sein Tor aus der Distanz. Auch die Entstehungsgeschichte des Führungstreffers sei das Ergebnis guten Trainings gewesen, sagte Glasner. Nach einem Einwurf verlagerte Rafael Borré das Spiel diagonal, so gelangte der Ball zu Almamy Touré, der ihn sehenswert verwertete.

Seit Januar 2019 spielt der Verteidiger aus Mali für die Eintracht. Nachdem er anfangs viel auf der Bank oder der Tribüne gesessen hatte, spielte er in der vergangenen Saison eine immer wichtigere Rolle bei den Frankfurtern. In den Europa-League-Spielen zeigte er starke Leistungen, was ihn selbstbewusster machte. Das bestätigte der 26-Jährige in Österreich: „Das hat sich heute bei dem Tor wieder gezeigt. Dass ich mich dazu entschlossen habe abzuziehen, ist ein Beweis dafür, dass ich mehr Selbstvertrauen getankt habe.“ Dies habe auch dazu geführt, dass sich die Zahl seiner individuellen Fehler reduziert habe. „Ich fühle mich schon seit Wochen und Monaten wirklich gut. Die Vorbereitung habe ich von Beginn an mitmachen können. Das hat mir gutgetan. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Jetzt liegt es an mir, diese Leistung zu bestätigen, damit kein Weg an mir vorbeiführt“, sagte Touré. Die Gründe für das neue Selbstbewusstsein des Verteidigers sind auch in seinem Kopf zu finden: „Ich arbeite seit letzter Saison mit einem Mentaltrainer. Das zahlt sich jetzt aus.“ Auch in der Phase, in der er nicht so viel gespielt habe, sei das sehr wertvoll gewesen.

Im kommenden Sommer läuft sein Vertrag bei der Eintracht aus. Fragen danach, wann eine Entscheidung über Verlängerung oder Abschied fällt, beantwortet er nicht eindeutig: „Wenn sich die Situation ergibt, werde ich darüber nachdenken. Jetzt geht es erst mal darum, eine gute Vorbereitung zu spielen und einen guten Saisonstart hinzulegen. Irgendwann wird die Zeit kommen, um das Gespräch zu suchen.“ Dass er sich in Frankfurt wohl fühlt, ist nicht zu übersehen. Dazu hat natürlich auch der Erfolg der vergangenen Saison beigetragen. Doch damit gibt sich der Abwehrspieler nicht zufrieden. Er hat noch einiges vor, auch für den Supercup am 10. August: „Wir haben eine tolle Eu­ropa-League-Saison hingelegt. Den Schwung müssen wir jetzt mitnehmen. Und natürlich wird das Spiel gegen Real Madrid ein Highlight. Wir versuchen natürlich zu gewinnen.“