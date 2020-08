West Ham zahlt nicht : Frankfurts später Ärger mit dem Haller-Wechsel

Großer Zeitdruck besteht in der Sache zwar nicht. Aber es wäre ein wichtiges Zeichen für Eintracht Frankfurt in unsicheren Zeiten, wenn dessen Trainer Adi Hütter seinen Vertrag vorzeitig verlängern würde. Das rückt offenbar näher. Der Fußball-Bundesliga-Klub und sein Cheftrainer stehen unmittelbar vor der Verlängerung ihrer Zusammenarbeit über den 30. Juni 2021 hinaus.

Beiden Seiten ist bewusst, dass aus den Verhandlungsrunden keine monatelange Hängepartie werden darf, will keiner Schaden nehmen. Fehlende Klarheit auf der sportlichen Spitzenposition würde das Arbeitsklima bei der Eintracht unnötig belasten und von wesentlichen Dingen ablenken. Jetzt müsste schon Gravierendes und Unvorhergesehenes passieren, damit die weitgehende Einigkeit zwischen den Beteiligten noch in Frage gestellt wird.

Ihren Willen, weiter gemeinsame Sache zu machen, hatten die Eintracht und Hütter schon kundgetan, als Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung. Sie wissen, was sie einander haben – in guten wie in schlechteren Zeiten. Sportvorstand Fredi Bobic hatte die Hoffnung geäußert, vielleicht schon im Juli oder Anfang August „einen Haken“ hinter dem bedeutenden Punkt auf seiner To-do-Liste machen zu können. Der 50 Jahre alte Hütter, der generell nichts von unüberlegten Schnellschüssen hält, hat sich mit seiner Entscheidung jedoch Zeit gelassen.

Sportliche Perspektive statt Gehaltspoker

Ende Juli, nach dem vierwöchigen Urlaub, hob der Österreicher hervor, dass „noch ein paar Sachen geklärt“ werden müssten. Getreu dem Motto: „Gut Ding will Weile haben.“ Grundlegende Zweifel am Zustandekommen der Vereinbarung säte er jedoch nicht. Und ein Pokerspiel wird es auch nicht gewesen sein.

Denn sein zukünftiges Gehalt dürfte bei den Gesprächen nicht im Vordergrund gestanden haben. Natürlich wird sich Hütter seines gestiegenen Marktwertes bewusst sein. Nur in irgendeiner Form maßlos zu sein entspräche nicht seiner Persönlichkeit. Der mit Young Boys Bern Meister gewordene Fußballlehrer hat bei seinem Urteilsvermögen die Realität fest im Blick – das bewies er mehrmals. Aufgrund der coronabedingten wirtschaftlichen Zwänge auf wohl 20 Prozent seines Gehalts zu verzichten stand für ihn nie außer Frage. Hütter ging mit gutem Beispiel voran.

Gut möglich aber, dass die Laufzeit seines neuen Vertrags intensiver Gespräche bedurfte. Ein Diskussionspunkt: Soll sich der gebürtige Vorarlberger zwei Jahre bis einschließlich 30. Juni 2022 oder noch ein Jahr länger an die Frankfurter binden? Auch eine Ausstiegsklausel im Vertragswerk könnte ein Thema gewesen sein. Ganz sicher großen Stellenwert misst Hütter der sportlichen und wirtschaftlichen Perspektive bei, die ihm sein Arbeitgeber bieten kann. Sein Ehrgeiz ließe es nicht zu, den Eindruck haben zu müssen, sportlich nicht vorankommen zu können. Stagnation lehnt er strikt ab.

West Ham zahlt nicht

Je nachdem, wie viele Spieler die Eintracht in dieser Transferperiode noch verlassen werden, wünscht er sich adäquaten Ersatz. Wären unter den Abgängen die sportlichen Schwergewichte Filip Kostic, Martin Hinteregger oder Evan N’Dicka, die einen dementsprechenden wirtschaftlichen Wert für die Eintracht haben, müsste wiederum die sportliche Leitung für schlagkräftigen Ersatz sorgen. Im Großen und Ganzen kann sich Hütter mit der Struktur des bestehenden Kaders – neu dazugekommen sind bisher der offensive Außenbahnspieler Steven Zuber (TSG Hoffenheim) und der Jungstürmer Ragnar Ache (Sparta Rotterdam) – anfreunden. Dem aktuellen Aufgebot traut er zu, um die Plätze in der Europa League mitspielen zu können.

Um die Mannschaft weiter zu verstärken, wird Bobic das tun müssen, was ihm bereits mit Bravour gelungen ist: Ihm und seinen Mitstreitern müssen bei den Neuverpflichtungen kreative Lösungen gelingen, die sich in jeglicher Form als Glücksfälle für die Eintracht erweisen. Die durch die Corona-Krise entstandenen wirtschaftlichen Notwendigkeiten lassen kaum eine andere Möglichkeit. Sie kalkulieren in der neuen Spielzeit mit einer Umsatzhalbierung von 280 auf 140 Millionen Euro. Durch die Spiele ohne Zuschauer nach dem Restart in der Runde 2019/2020 fehlen der Eintracht etwa 20 Millionen Euro auf der Einnahmeseite.

Zudem gibt es noch Schwierigkeiten, mit denen die Frankfurter nicht rechnen konnten und für die sie auch nichts können. Bislang ist der Premier-League-Klub West Ham United offenbar den Verpflichtungen durch den Transfer von Sebastien Haller nach London nicht nachgekommen. Für einen Betrag zwischen 40 und 50 Millionen Euro war der Franzose im Sommer 2019 auf die Insel gewechselt. Bei den vereinbarten Ratenzahlungen soll West Ham heute mit über 20 Millionen Euro im Rückstand sein, die nächste Rate, so heißt es, ist an diesem Wochenende fällig geworden. Die Eintracht hat mittlerweile den Internationalen Fußball-Verband Fifa eingeschaltet und wartet auf das Urteil. Eine erfreuliche Nachricht für die Hessen ist der Wechsel von Stürmer Luca Waldschmidt vom SC Freiburg zu Benfica Lissabon. Die Ablösesumme für den ehemaligen Eintracht-Spieler soll sich auf rund 15 Millionen Euro belaufen. Als Ausbildungsverein von Waldschmidt partizipiert die Eintracht nun mit einer mittleren sechsstelligen Summe an dessen Transfer nach Portugal.