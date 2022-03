Ehrenamtliche im Sport : Ohne Menschen wie ihn geht nichts

Bernd Georg von der TuS 1872 Schwanheim ist einer von Zehntausenden Ehrenamtlichen in Hessen. Der 65-Jährige spürt, wie sich das Vereinsleben verändert. Das liegt nicht nur an der Pandemie.

Siebzehn Kinder mit Badmintonschlägern, alle bei der Sache, alle in Bewegung. Ihre Schritte wummern auf dem Parkettboden. Bernd Georg schaut kurz nach dem Rechten, grüßt den Trainer, reicht einem Mädchen im Vorbeigehen einen neuen Federball. Er kann sich über Szenen wie diese, wenn richtig Leben in der Halle ist, immer noch strahlend freuen. Auch nach all den Jahren als Badminton-Abteilungsleiter. Im Foyer der Halle wechselt Georg kurz in sein Amt als Koordinator des diesjährigen Jubiläumsjahres des Vereins.

Georg hängt noch zwei Flyer an die Pinnwand zu den geplanten Aktionen zu 150 Jahre TuS 1872 Schwanheim. Natürlich hat er den Riss gesehen, der sich durch das Glas der Halleneingangstür mäandert. Georg ist ja seit 25 Jahren engagiert und mit zuständig in der Hausverwaltung. „Es vergeht keine Woche, ohne dass wir hier Handwerker haben“, sagt Georg. Bei der TuS im Frankfurter Südwesten hat man sich nicht nur um den Sportbetrieb zu kümmern, sondern auch um das gesamte Areal an der Saarbrücker Straße, das nicht städtisch, sondern vereinseigen ist.