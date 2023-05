Die Momente des Triumphs sagten viel aus über den Menschen und Torhüter Marcel Schuhen und seinen Darmstädter Status. Als der Bundesliga-Aufstieg nach zuvor nervlich äußerst angespannten Wochen und einem körperlich und mental enorm fordernden Match gegen Magdeburg endlich vollbracht war, ging der 30-Jährige in die Knie. Im Nu kamen ihm die Tränen der Rührung. Hinter ihm rannten schon die Fans wild jubelnd auf den Platz, aber trotz des allgemeinen Tohuwabohus führte der erste Weg einiger „Lilien“-Profis zu ihrem Torhüter, ihrem konstant starken Schlussmann, der in Sachen Binnenklima und Zusammenhalt zugleich ein Vorarbeiter ist.

Die Spieler folgten dem Impuls, den ersten Moment des großen Glücks mit – oder besser gesagt: auf Schuhen liegend zu teilen – was viel zum Ausdruck gebracht hat. Viel Anerkennung und Dankbarkeit für dessen enormen Anteil am Sieg gegen Magdeburg und dem Gelingen der ganzen Saison. „Immer wenn die Mannschaft kurz gewackelt hat, war er da“, sagt der erfahrene Defensivspieler Klaus Gjasula. „Er ist ein überragender Rückhalt. Mit so einem Torwart kannst du nur aufsteigen. Wenn er bei einer anderen Mannschaft im Tor gestanden hätte, wäre die aufgestiegen. Chapeau, ich ziehe meinen Hut.“

Schuhen, das kann man schon sagen, war für den SV 98 in dieser Runde Faktor X, Y und Z. Der Siegerländer, der 2019 aus Sandhausen nach Südhessen kam, hat nicht nur eine Saison ohne klassischen Torwartfehler gespielt, sondern mit diversen Aktionen von Extraklasse das Team einige Male im Spiel gehalten oder wichtige Punkte abgesichert. Beim Fachmagazin „Kicker“ führt Schuhen die Rangliste der Top-Zweitligaspieler nach 33 Spieltagen mit einem Notenschnitt von 2,56 an.

Mit Haut und Haaren dabei

Das anerkennende „Schuuuuh“, das nach seinen Paraden durchs Stadion am Böllenfalltor hallt, ist längst eine bekannte Begleitmusik seines Spiels. Der Führungsspieler wirkt darüber hinaus nach innen und außen als mitreißender Typ, der mit fester, lauter Stimme spricht und klare Kante der schwammigen Floskel vorzieht. Dabei verströmt er ein Maß an Emotionalität, das ihn in der Interviewzone manchmal wirken lässt wie einen Fan, der sich via Tombolagewinn Zugang zu Team und Kabine verschafft hat und über das Erlebnis ins Schwärmen gerät. Seine eindringlichen Worte am Stadionmikrofon am letzten Spieltag der Vorsaison, als der Darmstädter Bundesligatraum zerplatzte, setzten mit den Ton für den erfolgreichen nächsten Anlauf. Der Torwart sei einer von jenen Spielern, „die für diesen Verein alles tun wollen und mit Haut und Haaren dabei sind“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht.

Schuhens vorläufiges Meisterstück führte er gegen den FCM in der 74. Minute auf. Wie er erst vor dem einköpfbereiten Schuler im Flug klärte, sich aufrappelte und Sekunden später den knallharten Schuss von Ceka reflexartig parierte, war – die These ist nicht zu gewagt – saisonmitentscheidend. Lieberknecht hat nachher deutlich gemacht, dass es sehr schwer geworden wäre, auch noch einen dritten vergebenen Matchball auszuhalten im Saisonfinale.

Schuhen sticht heraus aus der stabilen „Lilien“-Defensive, welche der Schlüssel zum Aufstieg war. In der Vorsaison waren die insgesamt 46 Gegentore, welche auch die Quittung für so manches im Hurra-Stil bestrittene Match waren, der Hauptgrund, das der SVD die Aufstiegschance knapp verpasste. Aktuell sind es nur 29 Gegentreffer (zwölf Mal zu null gespielt), was an einem stärkeren Schuhen und einer grundsätzlich veränderten Abwehrhaltung liegt. „In unserem Torhüterteam ist extrem viel Energie“, sagte Torwarttrainer Dimo Wache der F.A.Z.. „Wir hatten uns vor der Saison ein Ziel gesetzt, was die Anzahl der Gegentore angeht.“ Welche Zahl das ist? „Ich sage nur so viel: Wir sind noch nicht fertig.“ Könnte gut sein, dass sich Wache und die drei Torhüter am Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Fußbal-Bundesliga und bei Sky) nach dem endgültigen Saisonende mit der absolvierten Partie bei der Spielvereinigung Greuther Fürth abermals in den Armen liegen – weil sie womöglich eine Saison mit weniger als 30 Gegentoren bestritten haben.

Nun ist Marcel Schuhen also Bundes­ligatorwart. Kann er das? Traut Wache, der selbst lange Jahre in erster und zweiter Klasse zwischen den Pfosten stand, seinem Schützling das zu? „Das habe ich ganz ehrlich zu ihm gesagt: Im letzten Jahr noch nicht, in diesem Jahr auf jeden Fall“, so der 49-Jährige.

Überhaupt, das kann man sich aktuell kaum vorstellen, hatte Schuhen eine ziemliche Weile keinen leichten Stand in Darmstadt. Weniger bei den Fans, die ihn nach holprigem Beginn in Südhessen aufgrund seiner stets kämpferisch-positiven Art ins Herz schlossen, denn bei den Verantwortlichen. Lieberknechts Trainervorgänger Grammozis und vor allem Anfang sollen mit Schuhen als Nummer eins gefremdelt haben. Im Sommer 2021 haben Wache und Schuhen dann damit begonnen, „Grundsätzliches an seinem Spiel umzustellen. Körperlich und mental. Wie er ein Spiel und seine Rolle interpretiert, wie er dominanter sein kann, Haltung, Mut, Präsenz, all diese Dinge“, so Wache, der schon seit zehn Jahren die „Lilien“-Torhüter auf Trab hält. „Es stand für Schuhen viel auf dem Spiel. Wir haben dann richtig gearbeitet, und ich bin froh und dankbar, dass wir uns auf diesem Weg so extremst vertraut haben.“

In den ersten Minuten nach dem vollbrachten Aufstieg gab es noch eine zweite einprägsame Szene von Schuhen. Nachdem die ersten Tränen getrocknet und das überschießende Adrenalin und auch Testosteron die Oberhand gewannen und sich in unzähligen Umarmungen – in denen mit Schuhens zupackender Beteiligung enorme Kräfte wirken – Bahn brachen, hielt er plötzlich seinen kleinen Sohn im Arm. Und Schuhen, der starke Mann im Darmstädter Strafraum, weinte in dessen kleines gelbes Torwarttrikot hinein.