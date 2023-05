Aktualisiert am

Darmstadt 98 steigt in die erste Fußball-Bundesliga auf

Sieg gegen Magdeburg : Darmstadt 98 steigt in die erste Fußball-Bundesliga auf

Beim dritten Versuch lässt sich Darmstadt den Aufstieg nicht mehr nehmen. Phillip Tietz schießt den Klub mit dem 1:0 gegen Magdeburg in die erste Bundesliga.

Schießt Darmstadt in die erste Bundesliga: Phillip Tietz (r) freut sich über sein 1:0 – Marvin Mehlem jubelt mit. Bild: dpa

Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, gab es kein Halten mehr. Die Darmstädter Spieler lagen sich in den Armen, die Zuschauer strömten auf den Rasen, und bei manchem flossen Tränen der Freude, weil das im Saisonverlauf immer realistischer gewordene Ziel endlich erreicht war: Der SV Darmstadt 98 hat seinen dritten Matchball genutzt und ist in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen.

Nach dem 1:0 gegen den FC Magdeburg am Freitagabend können die „Lilien“ am letzten Spieltag der Saison nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden.

Somit werden in der kommenden Spielzeit erstmals seit der Saison 2016/17 wieder Borussia Dortmund und der FC Bayern München im renovierten Stadion am Böllenfalltor spielen.

Änderungen in Aufstellung

Den einzigen Darmstädter Treffer erzielte Phillip Tietz (36. Minute) in einem Spiel, in dem es den „Lilien“ gelang, die Verlustängste zu überwinden, die das Team in den vergangenen beiden Partien zu hemmen schienen.

Nach dem 1:2 in Hannover hatte Trainer Lieberknecht die Darmstädter auf vier Positionen verändert. Gjasula rückte in die Dreierkette für den verletzten Müller. Mehlem startete für Honsak. Bader und Manu, die beide gelb-rot-gesperrt nicht zur Verfügung standen, wurden durch Kempe und Schnellhardt ersetzt.

Die vielen Änderungen waren anfangs nicht förderlich für den Spielfluss. Doch von Beginn an waren es die Darmstädter, die mit dem großen Ziel vor Augen und viel Einsatzbereitschaft aggressiver in die Zweikämpfe gingen und sich auch die besseren Chancen herausspielten. Allen voran durch Stürmer Tietz, dem zweimal nur wenige Zentimeter fehlten: Erst hatte er nach feinem Zuspiel von Mehlem den gegnerischen Torwart schon umkurvt, ehe ein Magdeburger Spieler seinen Schuss auf der Linie klärte (13.).

Dann setzte er einen Kopfball nach einem Freistoß von Kempe knapp über die Latte (22.). Und Tietz war es dann auch, der in der 36. Minute aus kurzer Distanz wuchtig ins Tor schoss. Ein Treffer, der erst nach Ansicht der Bilder durch den Video-Assistenten gegeben wurde, weil das Schiedsrichtergespann fälschlicherweise auf Abseits entschieden hatte.

Magdeburg trat mit der Leichtigkeit eines Teams auf, das gerade den Klassenerhalt geschafft und nichts mehr zu verlieren hatte. Längst nicht alles funktionierte, aber hin und wieder kombinierten sich die Magdeburger schnell und geschickt in den Darmstädter Strafraum. Wirklich gefährlich zum Ab­schluss kamen sie selten, weil die „Lilien“ in letzter Linie konsequent verteidigten.

Im zweiten Durchgang agierte die Elf von Lieberknecht lange ungewohnt passiv. Das rächte sich aber nicht. Magdeburg spielte sich gegen das Abwehrbollwerk des Tabellenführers auch nach der Pause zu wenige Chancen heraus – und wenn es doch mal brenzlig wurde, war Torwart Schuhen stets zur Stelle. Dann ertönte der umjubelte Schlusspfiff und die große Aufstiegsparty, die schon zweimal verschoben werden musste, konnte endlich beginnen.