Dezimierte, wütende Würzburger : Kein reguläres Spiel?

Würzburgs Trainer Trares reist mit „elfeinhalb Feldspielern“ wütend, aber nicht kampflos, zum Zweitliga-Spiel bei Darmstadt 98 an. Wegen eines Corona-Ausbruchs sehen die Franken das Spiel als Farce an.

Der Vorlauf der Partie trug Züge einer Posse. Erst die tagelange Ungewissheit, ob das Zweitliga-Heimspiel der „Lilien“ gegen die Würzburger Kickers an diesem Samstag (13 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Fußball-Bundesliga und bei Sky) stattfinden kann. Dann nach dem Corona-Ausbruch Mitte der Woche der Wutausbruch des Würzburger Cheftrainers Bernhard Trares am Freitag. „Das ist kein Sport, das ist Politik. Es wird kein reguläres Spiel, das ist klar“, schimpfte der einstige Darmstädter Profi. Trares wird mit einem Rumpfteam die 130 Kilometer lange Reise ans Böllenfalltor antreten. Mit „11,5 Feldspielern“, wie Trares sagte, seien sie zwar „nicht konkurrenzfähig“, würden das Spiel „aber nicht abschenken“.

Bleibt die Frage, wie der SV Darmstadt 98 in dieses unter besonderen Umständen stattfindende Spiel hineinfinden wird. Unter der Voraussetzung, gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten nicht mehr nur Favorit zu sein, sondern sich nunmehr gegen einen seiner vollen Schlagkraft beraubten Gegner auch blamieren zu können. In der am Freitagnachmittag kurzfristig einberufenen Spieltagspressekonferenz sagte der Darmstädter Cheftrainer Markus Anfang: „Diese Rahmenbedingungen haben nicht wir geschaffen. Unsere Herangehensweise hat sich nicht geändert. Wir haben nur darauf Einfluss, uns optimal vorzubereiten. Und das haben wir getan.“

Im Funktionsteam der Mainfranken war ein Physiotherapeut an Covid-19 erkrankt. Daraufhin musste das Würzburger Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Mittwochabend kurzfristig abgesagt werden, weil sich die Mannschaft in Quarantäne begeben musste. Die Kickers hatten indes via Pressemitteilung das kommende Match in Darmstadt gleich mit abgesagt. Dies stellte sich jedoch als voreiliger, eigenmächtiger und auch unprofessioneller Zug heraus. Denn alle Profiklubs haben sich auf Regularien verpflichtet, die besagen, dass angetreten werden muss, wenn 16 Spieler gesund sind. Dabei werden auch verletzte und gesperrte Akteure mitgezählt. Trares zählte daraufhin bei sich nach der turnusmäßigen Covid-19-Testreihe am Freitag, die ausschließlich negative Ergebnisse ergab, elf fitte und einen angeschlagenen, aber einsatzbereiten Feldspieler.

„Lilien“-Trainer Anfang, der einige zuletzt fehlende Spieler wieder im Training begrüßen konnte, bemühte mit Blick auf die Mainfranken den Vergleich vom „angeschlagenen Boxer, der wahnsinnig gefährlich sein kann“. Die Spielvorbereitung mag erschwert worden sein, die Spieltagsaufgabe aber dürfte sich für die unter der Woche beim 4:0-Sieg in Fürth überzeugenden Darmstädter erleichtert haben. „Wir wissen nicht“, so Anfang, „welche Mannschaft kommen wird. Wir wissen aber, wie wir spielen wollen. Und dass wir nachlegen und zwei Spiele in Folge gewinnen wollen.“