Marvin Mehlem regte sich fürchterlich auf, schrie seinen Frust heraus, raufte sich das Haar, riss an seinem Trikot. Die 1,74 Meter kleine wuselige Mittelfeldkraft spielt nur eine teilnehmende Nebenrolle bei gegnerischen Standardsituationen, wenn die großen Jungs am Boden und in der Luft raufen.

Es bestürzte Mehlem, aus nächster Nähe zu sehen, wie das erste Darmstädter Bundesliga-Heimspiel seit sechs Jahren gründlich danebenging – wegen der wahlweise „Lilien“-Schwäche oder Berliner Stärke nach ruhenden Bällen. Bei der 1:4-Niederlage gegen Union ermöglichten die Südhessen dem Champions-League-Teilnehmer gleich drei recht ungestörte Torerfolge nach Freistoßflanken oder Eckbällen.

Man habe bei den Darmstädtern „die ganze Woche Standards trainiert, weil wir wissen, dass wir da ein bisschen anfällig sind. Aber dann kriegen wir drei Stück und noch einen an den Pfosten. Das ist bitter“, sagte Mehlem, dem auch nach dem Aufstieg eine zentrale gestalterische Aufgabe im zentralen offensiven Mittelfeld des SV Darmstadt 98 zukommt.

Diese nutzte er persönlich für einige gute Aktionen samt des ersten Darmstädter Bundesligatreffers 2023/24 zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (24. Minute). Ein Moment, der die Fans im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor in Hochstimmung versetze und ebenjene Energie erzeugte, die es für die schwierige Mission Klassenverbleib des Außenseiters braucht. Zumal Mehlems Treffer nur drei Minuten nach dem Platzverweis für den Berliner Aaronson (Gelb-Rot) fiel und den Darmstädtern die wohlige Perspektive einer rund 70-minütigen Überzahl verschaffte. Doch die Extraklasse des Berliner 15-Millionen-Euro-Zugangs und Doppeltorschützen Robin Gosens sowie die frappierende Standardschwäche vermasselten dem Team das erste Erstliga-Erlebnis daheim. Gosens (34.), Kevin Behrens (39.) und Danilho Doekhi (65.) trafen die „Lilien“ nach ruhenden Bällen empfindlich.

Als „Killer des Spiels“ empfand der Darmstädter Trainer Torsten Lieberknecht die Gegentorflut nach immer gleichem Muster. Der Pfälzer sprach in der Nachbetrachtung auch von „Lehrgeld“, das sein Team bezahlt habe, und „Naivität“, die es schnell abzulegen gelte. Bei 21:13 Torschüssen für die Südhessen und enormen 74 Prozent Ballbesitz wies Lieberknecht auch auf die „positiven Schritte“ hin, die er in der Gewöhnung eines wenig bundesligaerfahrenen Aufgebots an Erstligaverhältnisse wahrgenommen hatte. Drei mehr oder weniger gefährliche Abschlüsse von Braydon Manu, ein schwächlicher Kopfball aus guter Position von Mathias Honsak und ein knapp zu hoch angesetzter Schuss von Mehlem nach schöner Kombination – das war die Darmstädter Ausbeute der ersten Halbzeit. Als Angreifer Luca Pfeiffer in der 70. Minute nur den Innenpfosten traf, war das Duell gegen die auch in dieser Saison defensiv ungemein sperrigen und offensiv effizienten „Eisernen“ beim Stand von 1:4 schon entschieden.

Standardschwäche als gegnerisches Einfallstor

Dass die „Lilien“ nach dem Auftakt im Derby bei der Eintracht und dem Heimspiel gegen Union mit null Punkten dastehen, kommt nicht völlig überraschend. So wie die beiden Partien gelaufen sind (Remis in Reichweite in Frankfurt, lange Überzahl gegen Berlin) – in Tateinheit mit dem blamablen Pokal-Aus beim Viertligaklub FC Homburg –, gilt es die Darmstädter Saisonouvertüre zu benennen als das, was sie ist: ein Fehlstart. 0:3, 0:1, 1:4 lauten die Ergebnisse der vergeblichen Darmstädter Mühen bei den ersten drei Pflichtspielgelegenheiten. Unter diesen Voraussetzungen könnte der Gang nach Leverkusen am kommenden Samstag 15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky), zum an den ersten beiden Spieltagen brillant aufspielenden Bayer-Ensemble, schon sehr schwer werden.

Dort könnte die am Samstag alles überlagernde Frage, wo sie hin ist die Darmstädter Wehrhaftigkeit bei Standardsituationen, erst mal wieder in den Hintergrund treten. Die Leverkusener verfügen über breit gefächerte Offensivmöglichkeiten, den „Lilien“ gefährlich zu werden. Eine Standardschwäche als gegnerisches Einfallstor, als wunden Punkt, der sich auch in den Köpfen festsetzt, können die Südhessen gar nicht gebrauchen. Auch in Homburg fiel ein Gegentreffer nach ruhendem Ball, auch bei der Saison-Generalprobe gegen den FC Liverpool kassierten sie ein Tor nach Eckball. Zumal es ja eigentlich genau andersherum sein sollte für ein erfolgreiches Darmstädter Bundesliga-Unterfangen.

Kopfballstärke, Robustheit und körperliche Größe finden sich zuhauf im Aufgebot, die neuverpflichteten Innenverteidiger Christoph Klarer und Matej Maglica passen ebenfalls genau in dieses Raster. Insgesamt zehn SVD-Profis messen 1,90 Meter oder mehr – nur der 1. FC Köln (elf) hat ligaweit mehr Riesen im Kader. Und die Darmstädter Stärke nach Standardsituationen hat ja durchaus eine Geschichte. Eine aktuelle: Die beiden starken Zweitligaspielzeiten (Platz vier und Platz zwei) basierten auch auf der starken Torquote nach Freistößen und Eckbällen. Und eine historische: Nach dem letzten Erstliga-Aufstieg mischten die „Lilien“ 2015/16 die Eliteklasse mit ihrer Unerbittlichkeit und Wucht bei ruhenden Bällen auf. „Wir werden jetzt nicht durchdrehen“, sagte Torhüter Marcel Schuhen, „sondern in aller Deutlichkeit darüber sprechen.“