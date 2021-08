Aktualisiert am

3G-Nachweise in Sportvereinen : „Ich finde das irre“

Schilder, wie es sie schon vor Restaurants gibt, könnte es in Zukunft auch vor Sporthallen geben. Bild: dpa

Vom Beschluss bis zur Umsetzung blieb nicht viel Zeit. „Das hätte man ein bisschen anders regeln können“, sagt Ralf Wächter, Geschäftsbereichsleiter des Landessportbunds Hessen. Am 17. August hatte die hessische Landesregierung die neuen Corona-Regeln verkündet, zwei Tage später sollten die Vereine alles schon organisiert haben. Nach den Vorgaben der Bundesregierung hat nun auch Hessen die 3G-Regel zum Kern seines Eskalationskonzepts gemacht, mit dem die Pandemie eingedämmt werden soll. Für Sportvereine bedeutet das laut Wächter vor allem mehr Verwaltungsaufwand.

Kim Maurus Volontärin.

Ab einer Inzidenz von 35, also 35 Corona-Fälle je 100.000 Einwohner in einem hessischen Landkreis, müssen Vereinsmitglieder einen 3G-Nachweis vorzeigen. Das bedeutet, sie müssen entweder getestet, geimpft oder genesen sein, wenn sie die Innenräume von Sportstätten betreten möchten. Dazu zählen mitunter Fitnessstudios, Hallenbäder und Sporthallen. Kontrollieren muss das der Verein. Steigt die Inzidenz auf mehr als 100, gilt die 3G-Regel auch für die Freiplätze der Vereine.

Keine Angst vor Fälschungen

„Die Vereinsvorstände arbeiten natürlich gerne im Sport, aber sie sind nicht sonderlich erfreut über den erhöhten Aufwand, weil in der Regel ehrenamtlich gearbeitet wird“, sagt Wächter. Die zusätzliche Mühe werde akzeptiert, damit der Sport überhaupt stattfinden könne.

Der Übungsleiter müsse nun vor Trainingsbeginn nach dem 3G-Nachweis fragen. Allerdings änderten sich Trainingsgruppen nicht ständig, jemand mit einem Impfpass würde nicht vor jedem Training seinen Pass zeigen müssen. „Da wird sich eine Routine einspielen“, sagt Wächter. „Auf die leichte Schulter nehmen wir das aber nicht.“

Das gilt Wächter zufolge auch für die Corona-Tests. Vom 11. Oktober an übernehmen Bund und Länder nicht mehr die Kosten für die Schnelltests, die als Nachweis gelten. Wächter sagt: Wer sich „aus welchen Gründen auch immer“ nicht impfen lassen wolle, aber auch nicht bereit sei, für die Tests zu zahlen, der könne eben nicht mehr am Training teilnehmen. Zwar rechne er nicht mit einem großen Anteil, aber: „Das kann in einzelnen Fällen zum Vereinsaustritt führen, wenigstens aber zu Missmut.“

Dass Vereine die Testkosten für ihre Mitglieder übernehmen, „würde die finanziellen Möglichkeiten übersteigen“. Anlass zur Sorge, dass Mitglieder Tests fälschen könnten, gebe es keinen: „So viel kriminelle Energie unterstellen wir jemandem nicht, der am Training teilnimmt.“ Wie sich die Situation im Herbst entwickele, sei unklar. „Was wir uns wünschen, ist, dass der Sportbetrieb mit Vorgaben, die wir erfüllen können, aufrechterhalten werden kann“, sagt Wächter. „Wenn das rechtzeitig verkündet wird, dann sind wir zufrieden.“

Andere Regeln für den Spitzensport

Ähnlich sieht das der Sportkreis Frankfurt. „Es ist auf jeden Fall besser, als wenn alles dichtgemacht werden würde“, sagt der Vorsitzende Roland Frischkorn über den 3G-Nachweis. „Verwundert bin ich, dass die Regeln für den Breitensport schärfer sind als für den Spitzensport.“