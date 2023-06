Für Außenstehende „sehr anstrengend“ nennt Chenoa Christ die „schöne, offene Kommunikation“, die sie mit ihrer Partnerin Kim van de Velde auf dem Beachvolleyballfeld teilt – und lacht ansteckend: „Für uns macht es das leicht“, meint die 22-Jährige vom VC Wiesbaden. Zwei offene Typen, die ähnlich ticken und sich deswegen gut verstehen – beide eher emotional geprägt und meistens mit guter Laune gesegnet. Da wird es dann schon mal lauter auf dem Feld. Doch es passt. Seit dieser Saison bilden die beiden Beachvolleyballerinnen ein Team. Und die frischen Erfolge können sich sehen lassen.

Gleich ihr erstes gemeinsames Turnier auf der German Beach Tour Anfang Mai in Bremen, der Heimatstadt von Kim, haben sie gewonnen. Beim zweiten Tour-Stopp an gleicher Stelle wurden sie Dritte. Und Anfang Juni in Hamburg folgte ein weiterer Turniersieg. „Sehr, sehr cool“ nannte Chenoa Christ diese Erfahrung. Das letzte Mal, dass sie ganz oben auf einem Siegertreppchen stand „war bei der deutschen U-20-Meisterschaft“ – 2019 mit Anna-Lena Grüne – und ist für ihr Empfinden ewig lange her.

Kim van de Velde war unter ihrem Mädchennamen Kim Behrens schon erfolgreich, als Krönung sogar EM-Zweite, 2020 mit Cinja Tillmann. Es war ein besonderer Erfolg, denn zuvor hatte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) dem Team Behrens/Tillmann bei et­lichen Turnieren den Zugang zur World Tour versagt, um anderen deutschen, vermeintlich vielversprechenderen Paarungen den Vortritt zu lassen. Behrens/Tillmann klagten gegen den DVV, bekamen in letzter Instanz zwar kein Recht – doch der Verband musste danach seine Nominierungspraxis ändern.

Als „große Schwester“ für Harvey

Mittlerweile hat Kim van de Velde wieder einen positiven Zugang zum Spiel gefunden. Nach ihrer Hochzeit mit dem niederländischen Beachvolleyballer Steven van de Velde und ihrer Babypause bildet sie mit nun 30 Jahren eher den ruhenden Pol im Team Christ/van de Velde. Söhnchen Harvey ist auf der Tour immer mit dabei, was für Chenoa Christ eine neue Rolle mitbringt: „Ich bin die große Schwester“, sagt sie, als „Tante“ möchte sie sich ungern bezeichnen lassen. Ihren ungewöhnlichen Vornamen, der übersetzt „weiße Taube“ oder „Friedenstaube“ bedeutet, verdankt sie übrigens nicht etwa indianischen Vorfahren, sondern einer Laune ihrer hessischen El­tern: „Sie haben Namensroulette ge­spielt“ erzählt sie fröhlich.

Auf dem Feld agiert die angehende Polizeikommissarin mit ihren 1,84 Me­tern als Blockspielerin, ihre vier Zentimeter kleinere Partnerin wirkt als Ab­wehrspezialistin. Angeleitet werden die beiden von „Trainerlegende“ Hans Voigt in Witten. Der frühere Unidozent hatte als Betreuer schon an den Olympia-Goldmedaillen von Julius Brink und Jonas Reckermann sowie Laura Ludwig und Kira Walkenhorst mitgewirkt, arbeitet aber lieber im Verborgenen, als sich ins Scheinwerferlicht zu stellen.

Polizeiausbildung in Wiesbaden

Entgegen dem Klischee verbringt Chenoa Christ als Beachvolleyballspielerin nicht nur viel Zeit auf Sand, sondern auch auf Asphalt: zweimal die Woche weilt sie für ihre Ausbildung zur Polizeikommis­sarin in Wiesbaden. Auch deswegen hat sich die in der hessischen Hauptstadt ge­borene Sportlerin entschieden, für den VC Wiesbaden (VCW) anzutreten.

Allerdings ist die Beach-Sparte beim Hallen-Bundesligaklub noch ausbau­fähig, wie auch VCW-Geschäftsführer Christopher Fetting einräumt. Hinter der alten Halle am zweiten Ring gibt es zwei Beach-Plätze. Das war’s. Und Chenoa Christ, die einst in der Elly-Heuss-Schule bei der Talentförderung aufge­fallen war, und dann im Sportinternat Münster ausgebildet wurde, ist die einzige aktive Beach-Spielerin beim VCW. Generell ist Fetting froh, dass die „tolle Persönlichkeit“ für seinen VCW spielt. Dass „das zarte Pflänzchen“ Beachvolleyball gepflegt werden müsse, „haben wir auf der Agenda“.

Olympia in Paris kommt wohl noch zu früh

Die Karriere von Chenoa Christ nimmt dagegen Fahrt auf. Ihre Bachelorarbeit hat sie schon abgegeben, zwei mündliche Prüfungen folgen im November. Allzu viel Anwesenheit in Wiesbaden ist nun nicht mehr nötig. Stattdessen möchte sie im Spätsommer die internationale Tour angehen: Turniere in Doha und den Philippinen stehen auf dem Flugplan. „Es wird ein wildes Gereise“ mit dem Ziel, sich „auf der World Tour zu etablieren“.

Mehr zum Thema 1/

Schon an diesem Donnerstag steigen Christ/van de Velde beim Challenger Turnier in Jurmala westlich der lettischen Hauptstadt Riga ins internationale Geschehen ein. Paris 2024, da geben sie sich keiner Illusion hin, kommt für sie wohl noch zu früh. Dafür seien „zu viele andere deutsche Teams noch vor uns“. Aber die Olympischen Spiele 2028 haben sie als „das große Ziel“ ausgemacht. Langfristig planen gehört auch zum offenen Kommunizieren.