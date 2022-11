Assan und Ousainou Hansen : Wie sich Zwillingsbrüder in Deutschlands Boxelite vorkämpfen

Es ist immer noch ein quadratischer, von vier elastischen Seilen begrenzter Ring, in dem sie dreimal drei Minuten lang ohne Pause gefordert sind. Dennoch hat sich etwas verändert für Assan und Ousainou Hansen. Die beiden 22 Jahre alten olympischen Boxer der TG 1875 Darmstadt gelten nicht mehr als Angreifer, die andere herausfordern. Vielmehr werden sie erstmals selbst als Etablierte betrachtet, wenn sie an diesem Mittwoch bei den deutschen Meisterschaften der Elite in Rostock antreten – und im besten Fall so lange bleiben, bis am Samstag die Finalkämpfe in allen Gewichtsklassen über die Bühne gehen.

Der neue Nimbus ist der Tatsache geschuldet, dass beide sich vor vier Monaten bei den nachgeholten deutschen Meisterschaften der Elite fürs Jahr 2021 in Heidelberg durchsetzen konnten. Und wen sollte es wundern, dass die Turniersiege im Leichtgewicht (Ousainou) wie im Halbweltergewicht (Hassan) nur wenige Minuten hintereinander getaktet waren? Perfekt synchronisierte Lebensabschnitte sind schließlich eher Regel als Ausnahme, seit die eineiigen Zwillinge in Serekunda, der bevölkerungsreichsten Stadt im westafrikanischen Gambia, in der gleichen Stunde geboren wurden.

Der weite Weg nach Egelsbach im Kreis Offenbach, wo sie mit neun Jahren in die Obhut eines sportbegeisterten Sicherheitstechnikers am Frankfurter Flughafen kamen; zwei Jahre darauf die ersten Boxstunden im Ortsverein; dann die Wechsel nach Darmstadt und schließlich der Umzug nach Heidelberg zum Bundesstützpunkt des Deutschen Boxsport-Verbands (DBV): All diese Stationen einer denkwürdigen Reise haben Hassan und Ousainou gemeinsam passiert, einschließlich der schulischen Laufbahn, die sie mit dem Fachabitur abschlossen. Mustergültiger kann eine doppelte Zuwanderung und Integration kaum verlaufen.

Gleiches Aussehen, gleicher Stil

Wer nun Hassan, also der wenige Minuten Ältere, und wer Ousainou ist, konnten oft allerdings nicht mal ihre Trainer auf Anhieb erkennen. Zumal sich auch der Stil glich, mit dem sie schon im Juniorenalter nationale Titel sammelten: Zwei quecksilbrige Bewegungskünstler, die ihre Widersacher nach der klassischen Devise des Hit-and-Move auspunkten und frustrieren. Er boxe eben gerne „frech“, sagt Assan gern, und gibt wie sein Bruder Andy Cruz Gómez als Leitbild an – den dreimaligen Weltmeister und Olympiasieger aus Kuba, der im Leichtgewicht derzeit das Maß aller Dinge ist.

Es hat einige Zeit gedauert, bis die annähernd gleich schweren Normalausleger in die für sie richtigen Gewichtsklassen fanden. Dass sie auf Wettkampfebene nicht gegeneinander antreten würden, hatten sie schon früh erklärt. Darum hat sich Ousainou, der um zwei Zentimeter Kleinere, inzwischen ins Federgewicht (bis 57 Kilo) runtergehungert, während Assan fürs Leichtgewicht (bis 63 Kilo) noch mal Muskeln draufpacken konnte. Damit hat der Verband jetzt zwei zusätzliche hoffnungsvolle Athleten, die mit älteren, arrivierten in ihren Limits um die Startplätze für Paris 2024 konkurrieren. Was könnte ihm Besseres passieren?

„Das sind zwei spannende Karriereanläufe, die wir genau im Auge behalten“, versichert DBV-Sportdirektor Michael Müller auf Anfrage. „Überdurchschnittliches Talent“ sei zweifelsfrei schon vor Jahren zu attestieren gewesen. Dennoch habe es offenbar noch den Wechsel ins Heidelberger Leistungszentrum sowie zu DBV-Trainer Gunnar Berg gebraucht, damit die Zwillinge wieder „in die Spur“ fanden, wie Müller formuliert – nachdem sie wegen stagnierender Leistungen und salopper Auftritte im Internat schon aus allen Leistungskadern verbannt wurden.

Erfolgreich beim Cologne Cup

Wenn darin ein Vorwurf mitschwingen sollte, hat er sich inzwischen jedoch überholt. „Beide haben danach buchstäblich ums Überleben gekämpft“, weiß ein Insider – und seien heute besser als je zuvor. Zu beobachten war das nicht nur bei den nachgeholten Titelkämpfen im August, sondern auch vor Monatsfrist beim international hochkarätig besetzten Cologne Cup. Da eroberte Assan Bronze, während Ouasinou, dem früher deutlich weniger zugetraut wurde, sogar den Finalkampf gegen einen routinierten Asienmeister aus der Mongolei gewann.

Die jüngste Form- und Lernkurve soll bei den Meisterschaften in Rostock bestätigt werden, wo die Titelverteidiger plötzlich die Gejagten sind. Mittlerweile haben sie jedoch ein Level erreicht, auf dem sie für den Großteil der Mitbewerber im Ring kaum zu stellen, geschweige denn zu dominieren sind. Noch dazu wirken sie auch auf kritische Beobachter wie Sportdirektor Michael Müller nun „absolut klar im Kopf“. So erscheint selbst ihre mehrfach bekundete Ambition, eines nicht allzu fernen Tages ins Profilager zu wechseln, kaum mehr verwegen.

Das wäre dann bereits die zweite, doppelte Erfolgsgeschichte um besonders flinke Zwillinge, die gleichzeitig als Champions reüssieren – so wie die 32-jährigen US-Profis Jermall und Jermell Charlo, die gerade parallel WM-Titel im Halbmittel- und Mittelgewicht innehaben. Nur dass diese nicht in Houston, Texas, sondern in einem kleinen hessischen Örtchen ihren Ausgangspunkt genommen hat.