Ausstellung zum Boxen : Kampfkunst für das Museum

Drama und Dynamik des Zweikampfs wirken zum Greifen nah im Bild, welches das WM-Duell im Boxen zwischen Champion Joe Louis und Jersey Joe Walcott in New York vorwegnahm. Gemalt hat es vor 75 Jahren der Amerikaner Stanley Weston für den Titel seines Kultblatts „The Ring“. Ähnlich packend ist das Bild von Richard T. Slone, das die Mittelgewichts-Stars Gennady Golovkin und Saul „Canelo“ Alvarez schon vor ihrem ersten „Megafight“ in Las Vegas (2017) zusammenführte.

In der Folge wurde es zur Vorlage für das offizielle Kampfposter und die Plakate. Dazu all die lebensnahen Porträts, von Max Schmeling über Ali und Frazier bis zu Mayweather Jr. und Pacquiao: Wie könnte ein sport- und kunstbegeisterter Mensch der Verlockung widerstehen, so etwas in seinen Besitz zu bringen?