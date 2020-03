Degenkolb über Paris-Nizza : „Krasse Ausnahmesituation für uns alle“

John Degenkolb ist einer der letzten deutschen Profiathleten, der noch bis Samstag seiner geregelten Arbeit nachgegangen ist. Der Oberurseler empfand es als „krasse Ausnahmesituation für uns alle“, dass die Fernfahrt Paris-Nizza fortgesetzt worden ist, obwohl sonst überall in der Sportwelt aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus die Räder schon stillstehen. „Radfahren ist unsere Profession und Leidenschaft, aber das rückt natürlich total in den Hintergrund, wenn es um Leben und Tod geht“, sagte Degenkolb.

Der 31-Jährige vom Team Lotto-Soudal ist nach eigener Aussage „super in Form“ und wäre bereit gewesen auf seinem Terrain, den Frühjahrsklassikern zu glänzen. Im November schon hatte Degenkolbs Vorbereitung begonnen, um im März und April in bester Verfassung für die harten Eintagesrennen zu sein. „Das ist auf der einen Seite jetzt extrem frustrierend, auf der anderen Seite ist es nur Sport – und aktuell geht es um weitaus Größeres“, so der Radprofi und Vater zweier Kinder.

Das schon abgesagte Radsport-Monument Mailand-Sanremo, das am kommenden Samstag hätte stattfinden sollen, wäre Degenkolbs erstes großes Saisonhighlight gewesen. Am Freitag hatte die Amaury Sport Organisation, Veranstalter von unter anderem Tour de France und Paris-Nizza, mitgeteilt, dass das Etappenrennen um ein Teilstück verkürzt und schon an diesem Samstag zu Ende gehen wird. Das Team Bahrein Merida hatte das Rennen wegen Bedenken wegen des Coronavirus schon nach der fünften Etappe verlassen. „Es macht den Radsport ja aus, dass er publikumsnah ist, dass die Leute an die Teambusse kommen können. Das wurde alles beschränkt. Aber am Straßenrand standen natürlich Zuschauer, mitunter auch dicht gedrängt“, erzählt Degenkolb, der Paris-Nizza auf Rang 17 in der Gesamtwertung abschloss. Maximiliam Schachmann gewann das „Rennen zur Sonne.“

Wie es nun weiter geht? „Im Moment liegt alles auf Eis. Es ist noch nicht mal klar, wie in dieser Woche der Trainingsplan aussieht“, sagt Degenkolb. Mancher im Radsport-Zirkus rechnet schon damit, dass Paris-Nizza nicht, wie üblich, Teil des Saisonstarts, sondern gleichbedeutend mit dem Saisonende ist.