Einstimmiger Punktsieg : Profiboxer Sturm gewinnt Comeback-Kampf deutlich

2:1-Sieg in Leverkusen : Lewandowski schießt FC Bayern auf Platz eins

Was für ein Finale! Leverkusen wehrt sich stark gegen die Münchner und geht in Führung. Doch dann nutzt Weltfußballer Robert Lewandowski zwei schlimme Fehler aus – und trifft in der Nachspielzeit gar noch zum Sieg.