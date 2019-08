Es war zu Zeiten, da in Berlin noch niemand vom Pannenflughafen BER redete, als ein Manager namens Dieter Hoeneß erstmals ein reines Fußballstadion für Hertha BSC Berlin ins Gespräch brachte. Das war im Herbst 2008, gerade einmal vier Jahre nachdem das Olympiastadion für rund 270 Millionen Euro für die Weltmeisterschaft 2006 in Form gebracht worden war. Damals lief der Mietvertrag der Hertha für das Olympiastadion noch bis 2017, und bis dahin, so glaubte und hoffte man beim Hauptstadtklub, werde der Traum für dieses Berliner Großprojekt schon irgendwie Gestalt annehmen. In Wahrheit ist diese bis heute rein imaginäre Berliner Baustelle, auf die noch nie ein Handwerker einen Fuß gesetzt hat, nur eine weitere unendliche Geschichte im unglückseligen Berliner Bestreben, etwas zu schaffen, was es sonst überall im Land gibt und funktioniert: in diesem Fall ein Fußballstadion, das heutigen Ansprüchen und Anforderungen genügt.

Nach aktuellem Stand ist mit einem modernen, alltagstauglichen Bundesligastadion vor dem 25. Juli 2025 ohnehin nicht zu rechnen. Ein Termin, den Hertha BSC sich selbst schon länger zur Eröffnungsfeier gesetzt hat. Und damit indirekt auch dem Berliner Senat. Doch nach all den Jahren des Sondierens und Debattierens, die unter der aktuellen Klubführung im Jahr 2016 begannen, ist bis heute noch nicht einmal klar, wo ein solches Stadion überhaupt gebaut werden könnte. Oder wie sich das Olympiastadion entsprechend heutigen Standards umgestalten ließe. Klar ist in diesem Berliner Trauerspiel zwischen dem ersten Bundesligaklub der Stadt und dem Berliner Senat bis heute nur, was für beide Seiten nicht geht. Und das ist eine Menge. „Es war schon immer schwierig, diesen Termin zu halten. Jetzt wird es immer schwieriger“, sagt ein mit der Materie bestens vertrauter Kenner aus dem Umfeld des Klubs. „Nach drei Jahren fangen wir uns jetzt an im Kreis zu drehen.“