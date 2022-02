Olympia in Peking : Der Mann, der die Eröffnungsfeier gestaltet

In Zhang Yimous Aufstieg zu Chinas Nationalkünstler spiegelt sich die schwierige Geschichte des Landes. Seine Filme wurden im Ausland gefeiert und in der Heimat verboten.

Mehr als zwei Jahre lang hat Zhang Yimou seine dreitausend Statisten üben lassen, um der Welt an diesem Freitag Chinas neues Selbstbild zu präsentieren. Farbig wird es werden, opulent und gespickt mit Spezialeffekten, so wie Zhangs Filme, die ihn weltberühmt gemacht haben. Chinas Führung hat den Regisseur beauftragt, die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Spiele zu inszenieren, so wie schon 2008, als er mit seinem Massenspektakel die Welt in Staunen und Schauern versetzte. Damals gab es noch Kritik, dass ausgerechnet Zhang, der half, das chinesische Kino zu revolutionieren, und dem die Zensur übel mitgespielt hatte, sich zum Zeremonienmeister des Regimes machen ließ. Solche Debatten gibt es in China heute nicht mehr. Denn wer nicht mitspielt, hat ohnehin keine Chance.

Viel hat der 71 Jahre alte Filmemacher bisher nicht verraten über seine große Schau im Nationalstadion. Nur Staatsmedien wurden zu ihm vorgelassen. Ihnen sagte er, die Feier werde anders aussehen als vor 14 Jahren, als er 15 000 Menschen vier Stunden lang durch das „Vogelnest“ tanzen und fliegen ließ. Vor fast zwei Milliarden Fernsehzuschauern. Anders auch deshalb, sagt Zhang, weil Chinas Rolle und Ruf in der Welt sich verändert hätten. Wie wahr. Angedeutet hat er, dass die Schau diesmal mehr in die Zukunft als in die Vergangenheit blicken soll. Dass sie global statt national ausgerichtet sein soll, was man sich angesichts der Hybris in Peking kaum vorstellen kann.