Alpine Kombination : Wie der Vater, so der Sohne

Der Arlberger Johannes Strolz gewinnt die Goldmedaille in der Alpinen Kombination und tritt damit das Erbe seines Vaters Hubert an, der einst in Calgary Olympiasieger wurde.

„Wenn's Silber ist, ist mir das auch egal“, sagte der überraschend Führende Johannes Strolz zu Aleksander Aamodt Kilde, als die beiden in der Siegerbox auf die Performance von Alexis Pinturault warten. Der Franzose war als Favorit in die Alpine Kombination gegangen, hatte sich mit einem mäßigen Abfahrtslauf aber fast schon all seiner Chancen beraubt.

Als Pinturault dann beim Versuch, noch das Beste aus seinem Rückstand zu machen, im Slalom ausgeschieden war, stand fest, dass es Gold war für Strolz, den Außenseiter aus Vorarlberg, dessen Familien-Geschichte dem Wettbewerb eine besondere Note gab. Silber sicherte sich der Norweger Kilde, der am Tag zuvor noch seine todunglückliche Freundin Mikalea Shiffrin nach deren Scheitern im Slalom trösten musste, und nun nach Bronze im Super-G schon sein zweites Edelmetall bei diesen Winterspielen holte. James Crawford schließlich belohnte sich mit Bronze für seine tolle Gesamt-Vorstellung in Peking, denn der junge Kanadier hatte schon als Vierter in der Abfahrt und Sechster im Super-G sein großes Können aufgezeigt.

Simon Jocher, der einzige deutsche Teilnehmer, schied nach verpatzter Abfahrt im Slalom aus. Insgesamt kamen nur 17 Skifahrer in die Wertung, nachdem nur 27 den Wettbewerb überhaupt aufgenommen hatten – was sicherlich keine Werbung war für die ohnehin umstrittene Disziplin. Doch den Siegern war das egal und eine olympische Medaille ist eine olympische Medaille.

Die Geschichte des Tages schrieb somit zweifellos Johannes Strolz, der mit 29 Jahren völlig überraschend auf dem Gipfel seiner Karriere angekommen ist. Er übernahm damit auch das Erbe seines Vaters Hubert, der 1988 in Calgary ebenfalls Olympiasieger in der Kombination gewesen war, und heutzutage in seiner Heimat einen Bauernhof mit Rinderzucht führt und nebenbei die Ski-Schule von Warth am Arlberg leitet – auf der Rückseite des Arlbergs wohlgemerkt.

Strolz Junior hatte zwar schon 2013 sein Debüt im Weltcup gegeben, war aber nicht über einzelne Einsätze herausgekommen und pendelte zumeist zwischen Europacup und Weltcup. Aus dem A-Kader der Österreicher war er längst herausgefallen, die Präparation seiner Ski musste er selbst erledigen. Seine alpine Karriere schien sanft im Nirgendwo auszulaufen.

Doch in der aktuellen Saison brachte sich Johannes Strolz plötzlich in Erinnerung, drängte mit Macht zurück in den Weltcup und sorgte Anfang Januar für eine formidable Sensation, als er den schweren Weltcup-Slalom in Adelboden gewann, den er mit Startnummer 38 angegangen und als Champion beendet hatte. Die Qualifikation für die Olympischen Spielen war angesichts seiner Vorgeschichte schon eine Überraschung. Die Goldmedaille sorgte nun für die besondere Pointe einer scheinbar unmöglichen Karriere. Und noch eine Pointe am Rande: Vater Hubert hatte übrigens genau wie sein Sohn nur ein einziges Weltcup-Rennen gewonnen: und dies ebenfalls exakt vier Wochen vor Olympia.