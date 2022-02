Einziger Skifahrer aus Indien : Arif Khan lebt seinen olympischen Traum

Aktualisiert am

„Mein Traum war es immer, Indien als Wintersportdestination zu etablieren“, sagt Arif Mohammad Khan, der einzige indische Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen von Peking. Und warum auch nicht? „Wir leben in den Bergen, wir haben das Himalaya“, sagt der 31-Jährige.

Arif Khan ist im Kashmir-Gebirge aufgewachsen, hat schon mit vier Jahren das Skifahren gelernt. Die Leidenschaft wurde ihm vererbt: Sein Vater Yasin betreibt den „Kashmir Alpine Ski Shop“, einen Skiverleih in Gulmarg im westindischen Hochgebirge nahe der Grenze zu Pakistan. Khan Senior war bereits in den 1960er Jahren mit dem alpinen Skisport in Verbindung gekommen. Und für den Junior gab es als Kind nichts schöneres, als die schneebedeckten Pisten auf Skiern hinabzurasen.