Snowboarden bei Olympia : Pandemie? Ohne uns!

Drei Jungs und eine Frau steigen in den Bus, Brillen, Snowboard-Jacken von Burton, Boards unterm Arm. Vor ein paar Minuten sind sie noch den Hang runter geslidet. Jetzt sitzen sie im Bus und scrollen durch ihr Instagram-Profil. „Schau mal, der hat sich als Tiger verkleidet fürs chinesische Neujahrsfest“, sagt einer vorne. „Das ist auch echt nur bei ihm cool“, sagt die Frau. Es ist die österreichische Snowboarderin Anna Gasser.

Der Tiger fährt im Snowpark den Berg hinunter. Der Bus kriecht hinauf Richtung Slopestyle-Parcours, einem hügeligen Hindernisparcours aus Eis. Die vier wollten dort eigentlich boarden, wurden aber von chinesischen Helfern rausgeschmissen. Das sind die Boarder nicht gewohnt, die, wenn sie so einen perfekten Park haben, ihn auch nutzen wollen. „Der Bus ist so langsam, wenn wir laufen würden, wären wir so viel schneller“, sagt Gasser zu den anderen. Die Boarder kennen die Regeln, aber sie machen sich in diesen Tagen nicht viel aus ihnen. Sie ziehen ihr Ding durch – auch in China mit seinen strengen Corona-Regeln: gemeinsam riden, gemeinsam Spaß haben.