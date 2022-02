Callan Chythlook-Sifsof : Frühere US-Snowboarderin erhebt schwere Vorwürfe gegen Trainer

Aktualisiert am

In mehreren Posts auf Instagram beschuldigt die Ex-Snowboardcrosserin Callan Chythlook-Sifsof ihren früheren Trainer des sexuellen Fehlverhaltens. Zudem wirft die 32-Jährige einem Athleten rassistische Äußerungen vor.

Der amerikanische Ski- und Snowboardverband untersucht Medienberichten zufolge das mögliche Fehlverhalten eines seiner Trainer und eines seiner Athleten. Beide gehören dem US-Snowboardcross-Team bei den aktuell laufenden Olympischen Winterspielen in China an. Dem Trainer werde langjähriges sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen, dem Athleten der Gebrauch rassistischer Sprache. Das berichtet unter anderen die US-Nachrichtenagentur AP.

Die frühere amerikanische Snowboardcrosserin Callan Chythlook-Sifsof schrieb auf Instagram, der Trainer Peter Foley habe unter anderem Nacktfotos von Sportlerinnen gemacht, und der Athlet sich mehrfach rassistisch geäußert. Sie könne keine weiteren Olympischen Spiele verfolgen, ohne das öffentlich zu machen, so die 32-Jährige. Nachdem Instagram die ursprünglichen Posts wegen Verstößen „gegen die Richtlinien zu Nacktheit und sexuellen Aktivitäten“ sowie „Schikanierung“ („Bullying) gelöscht hatte, postete Chythlook-Sifsof die Vorwürfe abermals.

Er sei „auf die jüngsten Vorwürfe aufmerksam gemacht worden“, teilte der amerikanische Ski- und Snowboardverband auf dpa-Nachfrage mit. „Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und die Vorwürfe werden untersucht“, hieß es. Gegen wen sich die Untersuchungen richten und welchen Hintergrund sie genau haben, teilte der Verband nicht mit.

Mehr zum Thema 1/

Auf einer Pressekonferenz des amerikanischen Teams mit den Olympiasiegerin im Snowboardcross, Lindsey Jacobellis und Nick Baumgartner, gingen die beiden Goldmedaillengewinner zunächst nicht näher auf die Vorwürfe gegen ihre Teammitglieder ein. Gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenportal „Newsweek“ sagte der beschuldigte Trainer, Peter Foley, er sei von den Vorwürfen überrascht und bestreite diese vehement. Der beschuldigte Snowboarder Hagen Kearney, der in Peking für die USA ebenfalls im Snowboardcross an den Start geht, äußerte sich laut „USA Today“ in einer E-Mail wie folgt: „Ich habe vor Jahren mit meinen Worten einen Fehler begangen und es wurden angemessene Maßnahmen ergriffen. Ich habe aus diesem Fehler gelernt und bin nun eine bessere Person.“