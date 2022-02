Überraschung bei Olympia : Die Schneemeister

Vor ein paar Tagen verteilte ein Baggerfahrer Kunstschnee vor einem Hotel in Zhangjiakou. Die Chinesen wollten wohl zeigen: Wir haben hier Schnee. Den Aufwand hätten sie sich sparen können. Seit Samstag schneit es. Im Vorfeld wurde viel kritisiert: Winterspiele, dort, wo es fast nie schneit. Und jetzt ist er da. Sogar die braune Mondlandschaft von Yanqing ist zugeschneit. Eine Sensation in einer Gegend, in der es so gut wie nie schneit. Fast sieht sie aus wie ein Wintersportgebiet.

Macht es die Sache einfacher? Nein. Denn der Kunstschnee hat auch Vorteile. Wenn er einmal liegt, lässt sich gut planen: welche Ski, welches Profil, welches Wachs. Die Techniker der deutschen Biathleten waren im Vorfeld extra nach Zhangjiakou gefahren, um den Schnee zu untersuchen. Am Sonntag kämpften die Biathleten und Biathletinnen aber mit dem echten chinesischen Schnee, der anders ist als europäischer Schnee. In wenigen Stunden mussten die Techniker herausfinden, mit welchen Ski sie die Athleten und Athletinnen ausstatten, damit sie gut auf dem echten Weiß gleiten können. Wenn sich dieser Schnee mit dem Kunstschnee vermischt, wird es noch komplexer. Teilweise entstünden so Schneebrocken, erzählte ein Schweizer Schnee-Experte.

Von schwierigen Bedingungen sprach Denise Herrmann nach dem Rennen. Mit dem Material sei sie nicht konkurrenzfähig gewesen. Auch Roman Rees regte an, vor der Staffel noch einmal am Material zu schrauben. Silbermedaillengewinner Tarjei Bø aus Norwegen sagte: „Alles hätte passieren können.“ Es sei sehr schwierig für alle gewesen. Franziska Preuß hoffte auf gute Bedingungen ohne Neuschnee. Sie alle sind es gewohnt, auf Naturschnee zu laufen, in Antholz oder Oberhof. Den kennen sie.

Sollte der Wintersport also besser auf Kunstschnee stattfinden? Neuschnee bereitet in jeder Sportart Probleme. Aber er erzeugt auch das, was den Sport ausmacht: Spannung. Am Sonntag war zu sehen, dass sich die Champions auch unter widrigen Bedingungen durchsetzen, ob auf Kunst- oder Naturschnee. Marte Olsbu Røiseland kämpfte auf der Sprint-Strecke, Schritt für Schritt. Bei ihr sah es leicht aus, obwohl es das wohl kaum war. Es lag sicher nicht nur am guten Material.