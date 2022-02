Super-G bei Olympia : Das Ende der deutschen Speed-Träume

Aktualisiert am

„Warum?“ rief Andreas Sander nach seiner Zieldurchfahrt in den strahlend blauen Himmel von Yanqing. Auch beim olympischen Super-G an diesem Dienstag hat der Edeltechniker aus Nordrhein-Westfalen eine schöne Fahrt auf die Piste mit dem Namen „The Rock“ gelegt. Doch Rock'n Roll geht anders: Platz acht bei den Olympischen Spielen. 1,27 Sekunden Rückstand. Ein respektables Resultat, aber abermals nicht der erhoffte „Knaller“ in dieser Saison.

Ins Bild passt auch der siebte Platz (+1,16) von Romed Baumann: gut, aber nicht genial. „Für eine Medaille muss alles passen, heute hat nicht alles gepasst“, analysierte Baumann in der ARD. Simon Jocher auf Rang 13 (+1,58) und Josef Ferstl als 18 (+2,22) komplettierten den deutschen Mittelstand im olympischen Tableau.

Wie es geht, zeigte einmal mehr der Österreicher Matthias Mayer. Obwohl bereits als Doppel-Olympiasieger nach China gereist und mit einer weiteren Bronzemedaille aus der Abfahrt vom Vortag im Rücken, gewann der 31-Jährige abermals eine olympische Goldmedaille. Fast schon übermotiviert schien Mayer, als er es beim Start nur knapp vermeiden konnte, aus dem Starthäuschen zu fallen, bevor es losging. So eben konnte er die Balance halten – und dann zeigte der Österreicher mit Nummer 13 eine wilde Fahrt, stets haarscharf an der Kippkante, doch kontrolliert genug, um mit Bestzeit ins Ziel zu rasen. 1:19,94 Sekunden zeigte die Uhr: Platz 1. Drei Goldmedaillen bei drei Olympischen Spielen nacheinander – das hatte vor ihm noch kein anderer Alpiner geschafft.

Im Zielraum verstummten die beiden Norweger Aleksander Aamodt Kilde und Adrian Smiseth Sejersted, die zuvor schon mit einem Doppelsieg geliebäugelt hatten. „Let's go“ hatte Kilde nach seinem Run gebrüllt. Und auch Sejersted hatte in wilder Wikinger-Manier gefeiert. Doch kurz danach wurden sie endgültig still, als der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle direkt hinter Mayer auf den Silber-Rang raste, nur hauchdünne 0,04 Sekunden vom Österreicher distanziert. Dem Topfavoriten Kilde blieb Bronze – nur oder immerhin, das war für ihn die Frage?

Enttäuschend verlief das Rennen für die am Vortag noch enthusiastischen Schweizer: Goldkandidat Marco Odermatt schied nach starker Vorstellung nach gut einer Minute Fahrzeit aus, als er nach der Steilwandkurve dem Druck nicht mehr Stand halten konnte. Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz war nur 15 Sekunden unterwegs, ehe er abschwingen musste, weil er ein Tor verpasste.

Olympische Winterspiele 2022 Entscheidungen des Tages

Auch die deutschen Speedfahrer mussten sich einmal mehr im geschlagenen Feld einreihen. Ein Jahr nach der Jubel-WM von Cortina d' Ampezzo mit zwei Silbermedaillen in Abfahrt und Super-G für Sander und Baumann waren die olympischen Medaillenträume endgültig verblasst, zu denen in den Jahren zuvor auch die beiden Kitzbühel-Siege von Thomas Dreßen (Abfahrt) und Ferstl (Super-G) beigetragen hatten.

„Wir haben leider keinen Matthias Mayer dabei“, sagte Bundestrainer Christian Schwaiger nun in Yaning, verwies aber auch darauf, dass sein bester Mann schon die gesamte Saison nicht mitfahren konnte: „Wir haben einen, aber der ist verletzt zuhause.“ Dreßen befindet sich nach Knie- und Hüft-Operationen noch im Status der Rehabilitation. Und ob der 28-Jährige noch einmal mit voller Leistungsfähigkeit zurückkehren kann, ist unklar: zu anfällig scheint sein Körper, der nur von außen betrachtet die Statur eines Bären aufweist.

Ohne Dreßen plazierten sich die deutschen Speedfahrer schon im gesamten Olympia-Winter nicht so erfolgreich, wie erhofft. Kein einziger Podestplatz war in den 13 Speedrennen der Saison für sie herausgesprungen. Doch immerhin hatten sich fünf von ihnen für Olympia qualifiziert, was für sich genommen vor einigen Jahren noch als Sensation gegolten hätte. Bei den Winterspielen von Sotschi 2014 hatte sich noch kein einziger Deutscher für die Abfahrt qualifiziert. Im Deutschen Skiverband (DSV) war sogar damit geliebäugelt worden, die Speedgruppe ganz aufzulösen.

Der Weg zurück in die erweiterte Weltspitze gelang, weil der heutige Cheftrainer Christian Schwaiger zusammen mit seinem damaligen Chef Mathias Bertold nach dem Tiefpunkt von Sotschi damit begannen, eine neue Truppe um Ferstl und Sander herum aufzubauen. Teamgeist statt Einzelkämpfertum war der Grundgedanke, den die beiden Österreicher im deutschen Team verankerten. Riesenslalom-Schwünge trainieren, um die Grundtechnik zu verbessern, sorgte für die nötige skifahrerische Basis. Auch das unermüdliche Feilen am Material gehört zum Konzept, sich in die Weltelite zurück zu arbeiten.

Das letztlich entscheidende Problem bleibt aber der Kopf. Sich vollkommen auf den Ritt einzulassen, sei eine Kunst für sich, heißt es bei den Alpinen. Sander gilt als Meister der Perfektion. Doch schon die gesamte Saison über hadert er damit, es stets „zu gut“ machen zu wollen. Wenn es sich während der Fahrt allzu geschmeidig anfühlt, so seine Erkenntnis, dann kann es nicht wirklich gut sein. Allzu perfekt ist eben nicht schnell genug.