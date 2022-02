Tennisspielerin in Quarantäne : Für Peng Shuai ist Olympia schon vorbei

Peng Shuai schaut sich bei den Winterspielen in Peking drei Wettbewerbe an. Nach dem Besuch beim Ski-Freestyle mit IOC-Präsident Thomas Bach verschwindet sie aus der Olympia-Blase.

Peng Shuai schaute sich bei Olympia Freestyle an und geht nun in eine dreiwöchige Quarantäne. Bild: Reuters

Peng Shuai wird die Olympia-Blase in Peking an diesem Dienstag verlassen und sich in eine dreiwöchige Quarantäne begeben. Das kündigte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Rande des Big Air-Wettbewerbs im aufgelassenen Stahlwerk von Shougang im Westen Pekings an. Dort hatten die Tennisspielerin und er den Sieg der für China startenden Sino-Amerikanerin Eileen Gu verfolgt.

Gu, in China als Gu Ailing am Start, gewann den Wettbewerb mit einem spektakulären Sprung im dritten und letzten Durchgang. Den Left Double 1620 Safety hatte sie zuvor noch nie gesprungen. Damit überflügelte Gu die bis dahin führende Französin Tess Ledeux und die Schweizerin Mathilde Gremaud, die Silber und Bronze gewannen. Deutsche Athletinnen waren nicht am Start.

Der Ausflug in das alte Stahlwerk war der dritte Besuch Peng Shuais bei einem Wettbewerb der Spiele von Peking. Zuvor hatte sie nach ihrem Treffen mit Bach und Kirsty Coventry, Sportministerin Simbabwes und IOC-Mitglied, am Samstag gemeinsam mit Coventry den Mixed-Curling-Wettbewerb angesehen und war am Montagvormittag beim Teamwettbewerb der Eiskunstläufer Zuschauerin.

Am Montag hatte die französische Sportzeitschrift „L’Equipe“ ein Interview veröffentlicht, in dem die Tennisspielerin sagte, sie habe nie behauptet, Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein. Im vergangenen Herbst war sie nach ihrem Weibo-Post, in dem sie dem Spitzenfunktionär der Kommunistischen Partei Chinas, Zhang Gaoli, sexuelle Nötigung vorgeworfen hatte, wochenlang aus der Öffentlichkeit verschwunden. Das IOC hatte nach dem Treffen zwischen Bach und Peng am Samstag am Montagmorgen eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der der Post und die Vorwürfe nicht erwähnt wurden.

Die chinesische Null-Covid-Strategie sieht vor, dass alle chinesischen Bürger, die sich innerhalb der Olympia-Blase aufgehalten haben, anschließend in eine dreiwöchige Quarantäne begeben, bevor sie in den Alltag zurückkehren können. Peng habe ihm gesagt, dass sie die Blase nun verlassen und in Quarantäne gehen müsse, sagte Bach am Rande des Wettbewerbs.

China-Experten sehen Peng weiterhin unter der Kontrolle des chinesischen Staats. Gegenüber „L’Equipe“ hatte sie gesagt, sie führe seit dem Tag ihres Weibo-Posts ein Leben, wie es sein solle, es sei daran nichts Besonderes. Das Interview wurde in Begleitung des Stabschefs des chinesischen olympischen Komitees geführt und Pengs Worte von ihm übersetzt.