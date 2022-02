Olympia-Kolumne „Made in China“ : Eine Lupe für Madame Yan!

Yan Jiarong hat es nicht leicht. Die feindliche Presse aus dem Westen macht ihr das Leben schwer. Madame Yan, Pressesprecherin der chinesischen Olympiaorganisatoren, soll die Zuschauer zählen bei Olympia. Wer nun meint, kann so schwer ja nicht sein in einem Land, dessen Statistikbehörde gerade erst alle Wintersportler zum Appell hat antreten lassen und durchgezählt hat, von Nummer eins, Xi Jinping, bis Nummer 346.000.000, Gu Ailing, der täuscht sich gewaltig. Klar, rein kommt nur, wer von der Partei eingeladen wird, viele sind es nicht, und 90 Prozent der Zeit sitzen sie still.

Aber wie soll Madame Yan die nur zählen? „Eine sehr komplizierte Aufgabe“, sagt sie. Wirklich? Können die Gesichtserkennungs­kameras am Eingang nicht helfen? Und wie steht’s mit guter alter Handarbeit bei der Suche nach den Zuschauern? Eine Lupe würde helfen. Eine Lupe für Madame Yan, bitte! Aber wo sind sie nur, die chinesischen Lupen? Einfach nicht aufzutreiben in Peking. Vielleicht alle in Xinjiang, wo die Chinesen gewiss immer noch gewissenhaft nach den Uiguren in den Lagern suchen, von denen im Westen immer die Rede ist.

Verbesserungsvorschlag, Madame Yan, kann ja nicht mehr lange dauern bis zu den kommenden Spielen in China: Lupen statt Zeitlupen. Dann finden wir vielleicht auch die chinesischen Sportler, die wir interviewen wollen. Und die Zuschauerzahl kann man manchmal auch einfach schätzen, wir sind da nicht so. 346.000.000 werden es nicht sein. Oft sind es ja noch nicht mal 346.