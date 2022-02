Der Wert einer Goldmedaille : „Die neue Nummer eins ist Skispringen“

Aktualisiert am

Was ist eine Goldmedaille wert? Sportlervermarkter Stephan Peplies spricht im Interview über Marktwerte einzelner Athleten, eine Gewinnerin – und verrät, was Wintersportler mit Werbung verdienen können.

Was diese glänzende Medaille wert ist, hängt davon ab, in welcher Sportart sie errungen wurde Bild: dpa

Die Rodlerinnen und Rodler, Denise Herrmann im Biathlon und Vinzenz Geiger in der Nordischen Kombination haben in China die ersten Olympiasiege für Deutschland geholt. Sie vermarkten Athletinnen und Athleten. Was ist eine Goldmedaille im Winter wert?

Man kann diesen Wert nicht ohne Weiteres prognostizieren. Man muss betrachten, wer diese Medaille gewonnen hat. Seit Jahren sind wir diesbezüglich marktforschend tätig, beobachten Entwicklungen, auch anhand eigener Vertragsarchive. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es auf den Status ankommt, den ein Athlet schon vor einem Olympiasieg hatte. Mit Status meine ich: Wie erfolgreich, bekannt und sympathisch er vorher war und wie medienpräsent seine Sportart ist. Lassen Sie mich zwei Beispiele skizzieren.