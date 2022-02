Die Spiele in Peking : Kein olympisches Wintermärchen

Olympia in China folgt dem Geschäftsmodell des IOC. Die Athleten könnten daran etwas ändern. Aber die Logik der olympischen Entwicklung steht ihnen im Weg.

Die Olympischen Winterspiele werden an diesem Freitag (13.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Olympia, im ZDF und bei Eurosport) in Peking eröffnet, mitten in der Pandemie und trotz der Menschenrechtsvergehen des ausrichtenden Einparteienstaats. Wie das möglich ist, erklärt der Blick auf die Entwicklung der Winterspiele.

Pierre de Coubertin, Gründungsvater der Spiele der Neuzeit, war strikt gegen olympische Ehren auf Schnee und Eis, weil im antiken Olympia weder eine Bobbahn ausgegraben noch ein Slalomhang freigelegt wurden. Später regte sich Avery Brundage als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) über die kommerziellen Ambitionen der Skistars auf.

Die Abfahrer taten mit der Vermarktung ihrer Erfolge nichts anderes als die Menschen in ihren alpinen Heimatgemeinden, die Lifte und Gondeln an den Berg setzten: Sie machten das Lebensgefühl im pittoresken Gelände zu Geld. Die Alpen hatten Generationen zu einem kargen Leben gezwungen, nun wurde es zum Ziel urlaubender Massen, die sich für ein paar Tage im Ansatz wie Franz Klammer oder Rosi Mittermaier fühlen wollten.

Als sich das moderne Medienzeitalter mit seiner heute Milliarden umsetzenden Sportindustrie ankündigte, wechselte das IOC unter dem Spanier Juan Antonio Samaranch die Seiten. Es entdeckte in einer prekären finanziellen Lage die Vermarktung. Was mit den Sommerspielen 1984 in Los Angeles begann, erfasste schnell den Wintersport. Bis heute gilt Lillehammer 1994 als Idealbild: Olympia im tief verschneiten norwegischen Dorf, ein Wintermärchen.

Dieses Ideal wird nie wieder erfüllt werden. Es ist ein Symbol der olympischen Entwicklung, dass die Winterspiele binnen dreißig Jahren aus einer norwegischen Kleinstadt in die 20-Millionen-Kapitale einer aufstrebenden Großmacht gewandert sind. Dahinter steht die Zwangsläufigkeit der Strategien. Das Geschäftsmodell zwingt das IOC dazu, seine Spiele als Franchise über die Kontinente wandern zu lassen. Nach der asiatischen Phase mit Pyeongchang 2018, Tokio 2021 und Peking 2022 geht es nun nach Paris und Mailand, dann nach Nordamerika.

Alles unter Beihilfe des IOC

Der Skiindustrie schenkt China angeblich den Markt, dem die Autoindustrie seit Jahrzehnten einen beträchtlichen Teil ihrer Gewinne verdankt. IOC-Präsident Thomas Bach beklatscht Xi Jinpings Behauptung, 346 Millionen Chinesen hätten den Wintersport für sich entdeckt. Die der gigantischen Veranstaltung Olympia immanente Logik und Logistik erklärt, warum die Austragung in der Pandemie funktionieren muss. Im Sportgeschäft darf das Schwungrad nicht zum Erliegen kommen. Sportverbände und Nationale Olympische Komitees sind abhängig vom Anteil, den das IOC an sie ausschüttet.

Xi Jinpings China hat die modernste Bob- und Rodelbahn der Welt in ein Naturschutzgebiet gebaut. Nach den Spielen dürfte sie von der Weltelite links liegen gelassen werden, wie viele andere weiße Elefanten Olympias. Es beschneit Hänge eines ariden Steppengebirges unter Rückgriff auf äußerst knappe Wasserreserven und preist sich als nachhaltigster Gastgeber. China schickt die Jugend der Welt hinter den Sichtschutzwänden einer Corona-Blase durch Loipen und über Sprungschanzen und präsentiert das der eigenen Bevölkerung als Ausweis der Bekämpfungskompetenz in der Pandemie, deren Ursprung im eigenen Land sie leugnet.

All das geschieht unter Beihilfe des IOC. Juan Antonio Samaranch junior, Cheforganisator der Pekinger Spiele aufseiten des IOC, verbat sich im „Exklusivinterview“ mit der Parteizeitung „Global Times“ die politische Einmischung, es zerstöre die „olympischen Werte“. Samaranch bezog sich auf Kritiker im Westen. Und pries die „besten Sportstätten“, die es je gegeben habe. Die Kehrseite dieser Komplizenschaft: Das IOC kooperiert wieder mit einer brutalen Diktatur. Sein Ruf bei Bürgern im demokratischen Teil der Welt liegt in Trümmern.

Die Sportlerinnen und Sportler werden nun abfahren, skaten, rodeln und Gold, Silber, Bronze im Blick haben. Sie werden prüfen, ob sich hinter Masken und der Omikron-Gefahr doch olympischer Geist verbreitet. Sie werden die professionelle Qualität der chinesischen Sportstätten goutieren. Das Geld garantiert ihnen einen Standard, den die Elite fordert.

Dass sie ihrem Beruf nachgehen, ihre Ziele verfolgen, kann ihnen niemand verdenken. Im besten Fall denken sie darüber nach, wer sie hinter der Sichtschutzwand lenkt, wer ihnen bei der Eröffnung von der Ehrentribüne des Pekinger Nationalstadions zuwinkt – und ob sie zurückwinken. Die Sportler wurden nicht gefragt, ob sie nach Peking wollen. Es ist nicht ihre Schuld, dass ihre Leistungen in einem Schattenreich stattfinden müssen. Aber es liegt auch an ihnen, dass sie künftig nicht mehr in diese Lage geraten. Sie müssten die Statik der Machtverhältnisse verschieben. Dabei haben sie die Logik der olympischen Entwicklung gegen sich.